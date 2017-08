Oi oi, de zoetgevooisde King Krule komt in het najaar De Roma verblijden met een bezoekje. De Engelse youngster krijgt tijdens Autumn Falls het gezelschap van o.a. Mauroworld, Timber Timbre, Father John Misty en Brutus. Het festival vindt plaats van september tot december op locaties verspreid over heel België. Alle informatie is voor het gemak te vinden op één locatie: www.autumnfalls.be