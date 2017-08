TTT-berichten: In Glasgow opende onlangs een veganistisch restaurant geïnspireerd door de muziek van Nirvana

Denemarken, waar Oom Agent nog begaan is met de burger. Lokale dienders hebben in het Deense Aalborg een straatartiest naar huis gestuurd die in het openbaar ‘Wonderwall’ stond te verkrachten met z’n gitaar TTT Uit het politieverslag: ‘De gitarist speelde luid, slecht, en klonk niet als Liam Gallagher.’ En dan het beste: ‘Het is niet omdat je ‘Wonderwall’ kunt spelen, dat het daarom ook een goed idee is’ TTT Hoorde u dat? Dat was het geluid van miljoenen amateurgitaristen die uit verbazing hun goedkope instrument uit de handen lieten vallen TTT Volgens kwade geruchten zou de muziekindustrie veranderd zijn, en dat zou in grote mate te wijten zijn aan de komst van (leest af van een briefje) ‘het internet’ TTT Maar niet als u het aan The Killers vraagt: volgens frontman Brandon Flowers ben je als muzikant nog altijd maar iets waard als je erin slaagt om énkel via mond-tot-mondreclame bekendheid te verwerven, zoals zij het naar eigen zeggen ooit deden. Brandon: ‘Het probleem is dat de meeste nieuwe bands daarvoor dezer dagen gewoon niet goed genoeg zijn’ TTT Normaal zouden we schimpend reageren op zoveel ongefundeerde arrogantie, maar wij weten wel beter dan een band in twijfel te trekken die Alison Mosshart als lid heeft TTT Of nee, dat zijn The Kills. In dat geval: afgewezen TTT Goed nieuws voor veganisten die zich toevallig in Glasgow bevinden en die, ondanks hun duidelijke onkunde om smaakvolle dingen te appreciëren, tóch fan zijn van Nirvana: in de Schotse stad is onlangs ‘In Bloom’ geopend, een volledig veganistisch restaurant dat qua concept geïnspireerd is door de muziek van Cobain en co. TTT Raar? Ja, maar nog niet half zo raar als ‘Soy Division’, het vegetarische restaurant dat hetzelfde doet met de muziek van Joy Division TTT Grafsteen nodig? Natuurlijk wel. En dus is het gewoon retehandig dat die van Eleanor Rigby net te koop staat TTT Let wel: het gaat om de concéssie op het graf van de familie Rigby in Liverpool. Voor de goede verstaanders: u krijgt Eleanor er dus gewoon bíj TTT Wie liever voor het totaalpakket gaat: de originele partituur van het Beatles-nummer van de hand van George Martin wordt óók te koop aangeboden op dezelfde veiling. Volgens schattingen zou die wel ten minste voor 20.000 pond verkocht worden. Breng dus, behalve een kruiwagen, ook uw portefeuille mee TTT James Murphy heeft in een openhartige bui toelichting gegeven over waarom LCD Soundsystem het eigenlijk voor bekeken hield in 2011: ‘Zodat we later een comeback konden maken en nóg meer tickets verkopen’ TTT Morrissey heeft ermee gedreigd een nieuwe plaat uit te brengen, en lijkt volledig bereid dat dreigement ook uit te voeren. ‘Low in High School’ wordt de titel, en de plaat zou in november voorgesteld worden in de Hollywood Bowl TTT In afwachting daarvan heeft een onbekende ter plekke alvast een wegwijzer richting de arena gesaboteerd door er de naam van Morrissey overheen te plakken. Was het Morrissey zelf? Zoals altijd bij Morrissey: de vraag stellen is ze beantwoorden TTT Long time no see: Brian Molko van Placebo heeft het al even op automatische piloot voorttuffende vrachtschip Kings Of Leon een schot voor de boeg gegeven: ‘Je hebt van die groepen die een podium opstappen en gewoon even snel hun ding komen doen om dan weer zo snel mogelijk te kunnen vertrekken. Heb je ooit de fucking Kings Of Leon gezien? Jezus, je kan evengoed naar een stelletje kartonnen figuren staan kijken terwijl je de plaat afspeelt’ TTT Snel naarhet volgende, voor Herman op ideeën komt TTT Steve Harris, bassist bij Iron Maiden, heeft plannen om een hotel te openen in z’n majestueuze landhuis in Essex. Het bescheiden kasteel staat al vijf jaar te koop, voorlopig zonder succes. ‘Dan maar een hotel,’ dacht Steve. En waarom ook niet TTT ‘Hallo, receptie? Kan iemand iets doen aan dat afgrijselijke lawaai in de kamer hiernaast? Ik doe geen oog dicht!’ ‘Natuurlijk meneer, vanuit welke kamer belt u?’ ‘Nummer 665’ TTT ‘Darwin? Telefoon, en het is voor jou!’ De Amerikaanse rapper Joey Bada$$ moest vorige week een paar concerten afblazen ‘wegens onvoorziene omstandigheden’. Al snel werd duidelijk wat die omstandigheden zoal inhielden: kort voor het nieuws had Joey nog gepocht op Twitter dat hij ‘zónder eclipsbril naar de zonsverduistering zou kijken’ TTT Besluit: wie z’n ogen brandt, moet op de blaren kijken.

