TTT-berichten: De echte tragedie is dat Prince net niet lang genoeg heeft geleefd om de eerste oranje president van de VS nog mee te maken

Met het kwijnen van de zomer komt ook een eind aan het mooiste showbizzhuwelijk sinds Charles bij het paardrijden met Camilla de verkeerde merrie besteeg en Diana er genoeg van had TTT Nee, Beyoncé en Jay-Z ploeteren nog altijd voort: we hebben het over Flavor Flav en Chuck D van Public Enemy. Flav heeft namelijk een proces aangespannen tegen z’n grote boze frontman. Reden? Die waar alle vetes om draaien in de muziek: onbetaalde royalty’s TTT Napoleon en Waterloo, Diana en tunnels, rock-’n-roll en royalty’s. Sic transit gloria mundi TTT Chuck D, momenteel op tournee met Prophets Of Rage, heeft al laten weten dat de heisa geen wig zal drijven tussen hem en Flav op het podium. Maar wij weten beter, we zien wel hoe kil ze tegenwoordig naar elkaar kijken tijdens het avondeten TTT Nog nieuws dat ons bereikt over de balie heen: een voormalige medewerkster heeft Katy Perry een rechtszaak cadeau gedaan omdat haar voet drie jaar geleden verpletterd was geraakt onder een deel van het decor dat Perry over de hele wereld meesleurt voor haar optredens TTT Hoewel haar voet er na het ongeval meer uitzag als een lasagne, werd de vrouw alleen wat ijs aangereikt door Perry’s crew. Toen ze op eigen kracht een ziekenhuis opzocht, kreeg ze te horen dat een amputatie van haar grote teen nog de enige optie was. Blijkt dat ijs tóch geen wondermiddel is bij verpletterde lichaamsdelen TTT Het goede nieuws: volgens advocaten zal de vrouw niet helemaal kansloos naar de rechtbank trekken. Ze heeft nog altijd één been om op te staan TTT Onlangs vertelden we u dat Prince postuum z’n eigen tint purper gekregen heeft, maar vorige week bereikte ons ontstellend nieuws vanuit Paisley Park: blijkt dat paars niet de favoriete kleur was van de Grote Kleine. Wat dan wel? Oranje TTT Oránje TTT De echte tragedie is dat Prince net niet lang genoeg heeft geleefd om de eerste oranje president van de Verenigde Staten nog mee te maken TTT Is vorige week geen 50 geworden: Layne Staley, frontman van Alice in Chains, wegens al vijftien jaar dood. Zijn voormalige bandleden herdachten Staley op z’n verjaardag met een videoclip TTT Doodsoorzaak toen: onbetaalde royalty’s. Nee, grapje: een overdosis speedball TTT Queens Of The Stone Age vieren hun nieuwe plaat ‘Villains’ met op maat gemaakt slagerspapier. Bij een aantal slagers in de States kunt u uw halve kilo kalfsgehakt laten verpakken in papier versierd door de Britse artiest Boneface, die de laatste twee platen van QOTSA van tekeningen heeft voorzien TTT Voor vegetariërs en veganisten nog geen nieuws, maar als u hoopt dat Josh Homme uw quinoa zal zegenen, wensen we u veel succes TTT Tijd voor ons wekelijkse rondje ‘Wat Liam heeft gedaan’: na zijn optreden op Reading moest de jongste Gallagher vaststellen dat een snoodaard in de backstage z’n zonnebril had gestolen. Tijdens Glastonbury werd al zijn parka gestolen toen hij op het podium stond. Een grote klap: Liam had z’n goede humeur namelijk in zijn jaszak laten zitten TTT James Murphy van LCD Soundsystem zal niet langer platen producen voor andere bands. Eerder hielp hij nog ‘Reflektor’ van Arcade Fire en Bowies ‘Blackstar’ vormgeven, maar hij heeft er genoeg van TTT Kendrick Lamar laat weten dat de songs op zijn jongste plaat ‘Damn’ ook in omgekeerde volgorde beluisterd kunnen worden, en dat die volgorde zelfs béter werkt dan de originele TTT Als u zich nu afvraagt hoe een mens daaraan begint: cd-speler openklikken, cd omdraaien, cd afspelen, klaar TTT Jammer is dat: net voor The Fall kon beginnen aan de eerste Amerikaanse tournee in jaren, is die afgeblazen. Mark E. Smith is in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. Er is veel waar je als zanger zonder problemen mee wegraakt, maar ademhalen is daar, helaas voor Mark, niet bij TTT Vraag maar eens aan Layne

