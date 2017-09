Met Kendrick Lamar die hoge toppen scheert, is hiphop meer dan ooit alive and kicking. De roots van de hiphopscene echter liggen in de armtierige Bronx, in het New Yorkse, waar jonge knapen zich al scratchend, rappend en breakdancend uit de verstikkende realiteit probeerden te wurmen. Een reeks youngsters die microfoons boven wapens verkozen, vindt u terug in deze fotospecial.