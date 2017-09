Zaten aan dezelfde tafel op huwelijk Dimitri Vegas en Anouk:

'Toen iemand David Crosby op Twitter vroeg wat hij van Jack White vond, antwoordde hij dat die 'zijn eerste echt goeie song nog moet schrijven''

Zal de wereld dan toch ooit ‘Once Upon a Time in Shaolin’ te horen krijgen, de Wu Tang Clan-plaat die volgens de mythe op slechts één exemplaar gedrukt werd? Het zou zomaar eens kunnen TTT Martin Shkreli, de extravagante farmabaas die de plaat twee jaar geleden voor 2 miljoen dollar kocht, heeft het ding namelijk op eBay gegooid. Het zit hem naar eigen zeggen dwars dat ‘zijn poging om Wu Tang Clan te steunen niet geapprecieerd werd door de band, noch door de rest van de wereld’ TTT Zo verwonderd moet hij nu ook weer niet zijn. Het gedrag van Shkreli – na aanschaf van de plaat weigerde hij halsstarrig om de muziek te delen – werd door veel mensen als volgt gekwalificeerd: de lul uithangen gewoon omdat je het kunt. En geef ze maar eens ongelijk TTT Bij het ter perse gaan was al meer dan 1 miljoen dollar geboden voor de plaat. Bieden doet u evenwel op eigen risico: Shkreli heeft al laten weten dat de kans bestaat dat hij het ding gewoon in twee breekt, mocht de frustratie hem tijdens de veiling te veel worden TTT Wat ons doet besluiten: het kan niet makkelijk zijn om door het leven te moeten met een micropenis TTT Madonna is verhuisd naar Portugal. Dat weten we omdat ze het zelf heeft gezegd, en wel in een bericht waarin ze zich ergert aan de Portugese douanebeambten, die blijkbaar alle pakjes met ‘Aan: Madonna, Portugal’ zorgvuldig tegenhouden aan de grens TTT Nu al legendarische verkleedfeestjes daar in de plaatselijke grensposten, met al die puntbeha’s TTT Metallica-hotemetoot James Hetfield is tijdens z’n concert in de Amsterdamse Ziggo Dome op z’n gezicht gegaan toen hij een valluik in het podium niet had opgemerkt. Breuken: geen. ‘Enkel mijn ego,’ aldus James zelf TTT Z’n ego is voor verzorging afgevoerd naar dezelfde ziekenhuisvleugel waar ook dat van Jack White werd opgenomen nadat David Crosby ermee klaar was TTT Toen iemand hem op Twitter vroeg wat hij vond van White, antwoordde Croz dat die ‘zijn eerste echt goeie song nog moet schrijven’. Die kwam vast aan, daar in Nashville TTT Als Crosby zoiets durft te zeggen over de man die heelder voetbalstadions van songmateriaal voorzag, beeld u dan eens in wat hij van ú zou vinden TTT Charles Bradley blaast al zijn geboekte concerten af: na eerder jubelnieuws dat de man verlost zou zijn van zijn maagkanker, zouden nu nieuwe uitzaaiingen ontdekt zijn. Ook Bradleys concert in de Roma wordt daardoor geschrapt TTT In St. Paul, hoofdstad van Minnesota, voor altijd een beetje de thuisstaat van Prince, gaan stemmen op om een plaatselijk standbeeld van Christoffel Colombus te vervangen door de gelijkenis van de Purperen Pleitbezorger TTT Met hoeveel meter de sokkel daarbij verhoogd zou moeten worden, wordt nog bekeken TTT En dan nog een paar kandidaten voor een bronzen buste in één of andere belangrijke plaats: Holger Czukay, de 79-jarige oprichter van Can, die vorige week dood werd teruggevonden in z’n studio in het Duitse Weilerswist, en Walter Becker (67), die net niet onsterfelijk genoeg werd als snarentemmer bij Steely Dan TTT Nog níét aan een standbeeld toe, maar dat kan niet lang meer duren: Ed Sheeran, wiens verdienste als ambassadeur voor de roodharige wereldbevolking nu ook wetenschappelijk bewezen zou zijn TTT Onderzoekers hebben na bevraging namelijk vastgesteld dat roodharige mannen de laatste vijf jaar steeds aantrekkelijker bevonden worden door het andere geslacht. Een evolutie die de enquêteurs alvast ‘het Ed Sheeran-effect’ gedoopt hebben: een derde van alle bevraagde vrouwen gaf namelijk aan positiever te staan tegenover roodharige mannen dankzij de goeie pr van Ed TTT Korrel zout: als er ooit om een technische fiche geschreeuwd mag worden, dan wel nu. Niet alleen is de groep bevraagden merkwaardig klein (er zouden slechts 175 mannen en 1.000 vrouwen bevraagd zijn), de onderzoekers hebben bovendien geen énkele rekening gehouden met het jarenlange pionierswerk van clown Bassie TTT Allememachies!