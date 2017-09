Werkloze vijftigplussers: nog meer commentaar van onbevoegden

'Fijn om horen dat Gene Simmons alsnog een manier gevonden heeft om geld te slaan uit zijn sekstape van bijna tien jaar geleden'

TTT Voor dat geld krijgt u: 150 door Gene gepende nummers die, wellicht om een goeie reden, tot vandaag nooit het daglicht hebben gezien; een in leder gebonden fotoboek van de lelijkste man in de showbizz; een actiefiguur van een ongeschminkte en dus teleurstellend hard gewoon op zichzelf lijkende Gene Simmons die u spottend toegrijnst omdat u als een idioot in z’n zwendel gelopen bent; én ‘een heel speciaal verrassingsitem’ TTT Wat dat laatste betreft: fijn om horen dat Gene alsnog een manier gevonden heeft om geld te slaan uit zijn troosteloos statische sekstape van bijna tien jaar geleden TTT Het hele pakket wordt door Gene liefhebbend ‘the vault’ genoemd, want als het niet naar geld ruikt, interesseert het hem natuurlijk niet, en zou bovendien bijna twintig kilo wegen. Hoeveel kilo er overblijft nadat u de bakstenen op de bodem van de doos hebt weggehaald, wordt er wel niet bij gezegd TTT Nog even doorgaan? Wie Gene liever 25.000 dollar toestopt mag zich niet alleen een hernia tillen, maar ook tijd doorbrengen in zijn studio, waarbij Gene alles wat u opneemt wellicht opslaat onder z’n eigen naam om het volgend jaar weer als ‘onuitgebracht materiaal’ te verkopen in een nieuwe verzamelbox TTT Wie niet al te gehecht is aan z’n organen en 50.000 dollar weet op te hoesten, kan zijn verzamelpakket laten leveren door Gene zélf, die belooft om vervolgens twee uur lang in uw zetel te blijven zitten om ‘verhalen te vertellen en vragen te beantwoorden’ TTT Zoals daar zijn: ‘Hoe voelt het om zo rijk te zijn dat je de maan kan kopen?’, ‘Een mens kan perfect leven met één nier, toch?’, en onvermijdelijk: ‘Weet iemand waar die vergulde kandelaar is die daarnet nog op tafel stond?’ TTT Kijk eens aan: ook Kelis heeft zich door het Grote Geld zoete woorden laten influisteren en heeft een filmpje gemaakt waarin ze verklapt wat het geheime ingrediënt is van haar befaamde milkshake, die veertien jaar geleden hordes jongemannen op haar gazon deed kamperen TTT Het geheim, volgens Kelis: Baileys, het zoete plakspul waarvan ouders hun kinderen wijsmaken dat het chocolademelk is als ze eens vijf minuten rust willen hebben. Rekening houdend met hoe prominent de fles drank in beeld komt en hoe devoot Kelis wel niet de lof zingt van haar geheime ingrediënt, mogen we wel vermoeden dat Baileys zelf een duwtje in de goeie richting gegeven heeft TTT Voor niets gaat de zon op, vooral als je carrière al jaren in het slop zit maar je nog niet lang genoeg meegaat om je fans met twintig kilo aan rommel op te zadelen TTT Eén zekerheid: Grant Hart – en ziel – van Hüsker Dü hoeft het allemaal niet meer mee te maken. Hart overleed vorige week aan leverkanker, hij werd amper 56 en wordt even verderop uitgebreider herdacht TTT Radiohead heeft een clip gemaakt voor ‘Lift’, te vinden op de verjaardagseditie van ‘OK Computer’. Het filmpje draait om weinig meer dan een sippe Thom Yorke die allerlei waanzin beleeft in een lift. Maar schijn bedriegt: de clip zou vol verwijzingen zitten naar eerdere Radiohead-exploten TTT Voor u het vraagt: nee, naar ‘Creep’ wordt niet verwezen TTT Wes Scantlin, frontman van Puddle of Mudd, hemeltergende onehitwonders die rond de eeuwwisseling het graf van de grunge leegroofden, werd vorige week in Los Angeles gearresteerd omdat hij probeerde een luchtdrukgeweer aan boord te smokkelen van zijn vlucht naar Texas TTT Niet de eerste keer dat Sclantin bewijst een totale oetlul te zijn. Vorig jaar werd hij nog opgepakt omdat hij, naar eigen zeggen om autodieven af te schrikken, een vals bompakket aan zijn wagen had gehangen en al doende z’n buren een inzinking bezorgd had TTT Een beetje zoals op kantoor op je bureaustoel kakken om te vermijden dat iemand ’m achter je rug wegneemt. Als het gek is maar het werkt, ís het dan nog wel gek? TTT Ja, dat is het wel degelijk.