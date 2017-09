TTT-berichten: Yoko Ono zet een streepje bij op haar lijstje 'Prima lopende samenwerkingen die ik verknald heb

'Yoko Ono zet een streepje bij op haar lijstje 'Prima lopende samenwerkingen die ik verknald heb'

Het ondernemerschap: Unizo kan nog zo hard toeteren over de deugden ervan, maar zolang Yoko Ono op vrije voeten is, heeft het allemaal weinig zin TTT Een limonadebedrijf uit Polen kreeg een brief in handen waarin Yoko eist dat het stopt met de verdeling van z’n glutenvrij veganistisch drankje dat het na een briljante inval ‘John Lemon’ had gedoopt TTT Het spul komt voortaan op de markt onder de naam ‘On Lemon’. Geef toe, niet hetzelfde TTT Yoko, in haar nopjes, zet intussen nog een streepje bij op haar lijstje ‘Prima lopende samenwerkingen die ik verknald heb’. Dat was alweer even geleden! TTT Nu we toch oude koeien uit de gracht schrijven: op eBay kunt u bieden op een demo van ‘What Goes On’, de Beatles-track die door Ringo ingezongen werd op ‘Rubber Soul’ TTT Bied gerust, maar kijk niet verbaasd als Yoko achteraf de plaat komt opeisen: op de prenatale versie die nu te koop staat, wordt de zanglijn nog ingevuld door John TTT Of zoals hij sinds kort in Polen bekendstaat: ‘On’ TTT Lacht u al? TTT Wie liever op veilig speelt, kan dan weer bieden op een stel tweedehands microfoons. Details: de verkoper heet Steve Albini, en de dingen werden in 1993 gebruikt tijdens de opnames van Nirvana’s ‘In Utero’ TTT Buitenkans: de gelukkige bieder krijgt bij zijn verzending ook nog een gratis staaltje van Steves misprijzen cadeau. Zolang de voorraad strekt TTT Geen haast dus TTT Nog steeds dood en zal daar dra spijt van krijgen: Frank Zappa, die zich bij leven nooit echt druk heeft gemaakt over zijn nalatenschap, maar het nu stilaan toch op een gestaag pirouetten mag gaan zetten in z’n kuil TTT Zoonlief Ahmet Zappa, vooral bekend als de Zappa-telg die níét Moon, Diva dan wel Dweezil heet, en daarnaast beheerder is van het culturele erfgoed van pa, heeft bekendgemaakt dat hij een samenwerking is aangegaan met dezelfde lui die eerder al een hologram van de even dode Ronnie James Dio op tour gestuurd hebben TTT Binnen afzienbare tijd zult u dus naar een lichtjes doorschijnende versie van Frank Zappa kunnen gaan gapen die, zo hopen we toch, voor zijn virtuele vertolking vooral zal putten uit ‘We’re Only in It for the Money’ TTT En dan zeggen dat Guy Mortier nog altijd bijzonder levendig is, én bovendien de volgende maanden niets in zijn agenda heeft staan. Over gemiste kansen gesproken: daar hebt u er één TTT Gallagher-vetes tussen Liam en Noel zijn intussen zo afgezaagd als maar zijn kan, en dus ligt alle hoop nu bij de nieuwe generatie. Gene Gallagher, zoon van Liam, gaf vorige week alvast het goeie voorbeeld, en stuurde op Twitter wat vuil de richting uit van z’n nicht Anaïs, dochter van Noel TTT De belediging: ‘Je lijkt op je vader in een blonde pruik.’ Er is nog wat werk aan wil hij pa benaderen TTT Marilyn Manson, de zelfverklaarde god of fuck – of toch tot Renaat Landuyt ’m Yoko Ono-gewijs een dagvaarding presenteert – heeft z’n reputatie alle eer aangedaan door een journalist van The Guardian in de ballen te stoten tijdens een interview TTT Volgens de journalist zelf wou Manson zo antwoorden op de vraag of hij het onderscheid nog kan maken tussen de mens Marilyn en het podiumfiguurtje. Al voegt de reporter er wel aan toe: ‘Dat dénk ik toch, ik was nogal afgeleid door mijn pijnlijke testikels’ TTT Collegiale groeten van onzentwege richting The Guardian: ook wij hebben ons weleens in het kruis getast gevoeld door Manson. Dat was meteen de laatste keer dat we een plaat van ’m beluisterden TTT Beyoncé-fans van het eerste uur die onlangs hun exemplaar van ‘Lemonade’ op vinyl in handen kregen, keken raar op toen Bey het vanop hun pick-up plots op een schreeuwen zette. Bleek dat het ook in de vinylfabrieken weleens maandagochtend is, en de ene helft van ‘Lemonade’ bedrukt was met nummers van de Canadese punkgroep Zex TTT Goeie reclame voor Zex, zou je denken, maar dat was buiten de band zelf gerekend, die er daags nadien in slaagde om buitengetrapt te worden bij hun platenlabel omdat hun gitarist beschuldigd wordt van aanranding TTT Terwijl iedereen toch weet dat een mens al Marilyn Manson moet heten voor hij ongestraft andermans genitaliën mag beroeren.