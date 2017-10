TTT-berichten: Een triangelsolo van Roger Vangheluwe valt op de nieuwe van Arctic Monkeys niet uit te sluiten

‘Slaap kindje slaap,’ zong ons moesje vroeger. ‘Fuck this road, fuck you too / I’ll fuckin’ kill your best friend / What you gonna do?’ zong Josh Homme. En toch heeft CBeebies, het kinderkanaal van de BBC, níét onze moeder en wél de frontman van Queens Of The Stone Age gevraagd om een Bedtime Story voor te lezen. In de previewclip spreekt Homme een handpop toe – naam: Snoop Bob Meatball TTT Rock-’n-roll is niet dood, maar het maakt gekke tijden mee TTT De geweldige Charles Bradley is amper een week gestorven, of de eerste flauwe grapjes over The Screaming Dodo of Soul komen al bovendrijven. Heel ongepast TTT Noel Gallagher (50) beweert zich in vergelijking met Bono (57) heel oud te voelen. ‘Eerder dit jaar tourde ik met de High Flying Birds in het voorprogramma van U2, de perfecte aanleiding om samen een paar keer stevig te gaan stappen. Eén keer, in Dublin, overnacht ik na zo’n uitspatting in het tuinhuis van Bono. Na ongeveer vijf uur slapen belt hij me wakker. ‘Je leeft nog? Goed. Kom nu naar de woonkamer, ik heb een verrassingsfeestje voor je georganiseerd. Er zijn zo’n 75 gasten, en tijdens het eten zit je naast de president van Ierland.’ Enfin, dat feestje duurt wéér tot vijf uur ’s nachts. De dag erna – ik zwéét bier – vliegen we samen naar Parijs in zijn privévliegtuig, waarin nog meer gezopen wordt. Na de landing weet ik niet waar Bono naartoe gaat, maar ik ben kapot en zoek mijn hotel op. Ik zet de televisie op en zie dat Bono, zo fris als een hoentje, een persconferentie met de eerste minister van Frankrijk houdt over de toestand in Afrika, terwijl ik nog het liefst in een emmer zou kotsen. Lul’ TTT Volgens de gespecialiseerde pers kijkt Miley Cyrus met spijt terug op de periode dat ze dagelijks met een voorbinddildo op het podium stond. Aan NME meldt ze: ‘Niet dat ik preutser ben geworden. Ik besef gewoon nu pas dat ik nooit duidelijk heb gemaakt dat ik die dildo niet voor de lol of om te choqueren droeg. Het had een politiek doel: ik ben meter van Happy Hippie, een organisatie die vrouwen met een penis ondersteunt’ TTT Pol Van Den Driessche, verontwaardigd: ‘Ik ondersteunde vrouwen al met een penis toen die trien nog niet geboren was!’ TTT Vorige week op de Facebookpagina van het bloeiende kmo’tje Triggerfinger: ‘We hebben nu ons eigen comic book, getekend door Zède en Ji’ TTT Na Milow (in het Suske & Wiske-album ‘De gladde glipper’), Oscar And The Wolf (‘De pottenproever’) en De Romeo’s (‘De zingende zwammen’) is Triggerfinger al de vierde Belgische band die verstript wordt TTT Op 12 juni 2018 gaat in Chicago een musical in première over Cher. Om naar uit te kijken als naar een wespensteek in de bilnaad, maar wel interessant is dat Cher vertolkt zal worden door drie verschillende actrices TTT De regisseur: ‘Sinds 1977 weet niemand meer zeker hoe het echte gezicht van Cher eruit ziet. We hopen op deze manier in de buurt te komen’ TTT Het blijft driftig oude wijven regenen, want er worden ook musicals voorbereid over Tina Turner en Donna Summer, en Get Ready! heeft net een comeback aangekondigd TTT Mocht u zich op 1 november in de buurt van Los Angeles bevinden: de veertigste verjaardag van Bob Marley’s legendarische ‘Exodus’ wordt er die dag gevierd in aanwezigheid van onder meer Tom Morello (van Rage Against The Machine), Jim James (van My Morning Jacket), Ziggy én Stephen Marley (van Bob, beweert Rita) en de Amerikaanse narcoticabrigade TTT Nog in Californië groeien de speculaties dat Facebookbaas Mark Zuckerberg de volgende president van de VS wil worden. Jimmy Fallon: ‘Zuckerberg heeft zelfs al de perfecte slogan: ‘Stem op mij, of ik tag je in elke foto waarin je je ooit untagged hebt’ TTT ‘Het recht op privacy versterken’, ‘de strijd tegen fake news opvoeren’ en ‘de veralgoritmisering van de samenleving tegengaan’ zouden de belangrijkste programmapunten van The Zuck worden TTT Arctic Monkeys hebben er een sabbatperiode van vier jaar op zitten, en zijn nu officieel begonnen aan de opnames van een nieuwe plaat. De opvolger van ‘AM’ heeft nog geen titel, en over de werkplek wordt geheimzinnig gedaan: Alex Turner en z’n vrienden nemen op in het verborgene TTT Een triangelsolo van Roger Vangheluwe valt dus niet uit te sluiten. (fvd) en (jm)

Dit artikel staat in: HUMO van dinsdag 3 oktober