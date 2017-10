TTT-berichten: De rookmachine van Frank Black bleek iets te zwaar afgesteld, net zoals de eigenaar

Dat er in de States een heftig woordje gesproken dient te worden over de gevolgen van het vrije wapenbezit, is weer eens pijnlijk duidelijk geworden. En dan zwijgen we nog over Marilyn Manson TTT Manson heeft negen concerten moeten schrappen nadat hij op het podium in New York half was verpletterd door, hoe kon het ook anders, een gigantische revolver TTT Manson had geprobeerd het podiumversiersel te beklimmen, waardoor het ding kantelde en op de nogal schriele Marilyn plofte. Het concert werd stilgelegd, omdat de zanger iets te stil bleef liggen om nog gezond te zijn TTT Met Steven Tyler gaat het ook wat minder. De Grote Kreuk zou een epileptische aanval gehad hebben, waardoor Aerosmith enkele optredens van de afscheidstournee moest afzeggen TTT Erg, maar volgens Tyler is er allemaal niets van aan: ‘Ik moest gewoon een behandeling ondergaan die alleen mijn vaste dokter in de vingers heeft, dus moest ik terug naar huis vliegen’ TTT Hebt u zich ooit afgevraagd wie in het bezit zou zijn van het grootste strijkijzer ter wereld? Ziedaar uw antwoord TTT Mocht u een paar duiten op overschot hebben – en dat hebt u, waarom zou u anders nog een abonnement op een weekblad hebben – dan kunt u meebieden op de rechten op een paar van Eminems bekendste nummers TTT De producers die Em aan z’n grootste hits geholpen hebben, doen die namelijk van de hand. Lees: voor de juiste prijs kunt u voortaan uw vinger opsteken als iemand vraagt wie The Real Slim Shady is TTT En dan nu: een korte bloemlezing van nieuws in de ‘Dat we dat nog mogen meemaken’-categorie TTT Pavement zou een reünie plannen voor hun dertigste verjaardag, in 2019, The Breeders brengen na acht jaar een nieuw nummer uit, L7 doet nog ietsje beter en presteert hetzelfde na achttien jaar, The White Stripes brengen een nieuwe liveplaat uit, The Jesus Lizard vertrekt weer op tournee en fuifnummer Andrew W.K. heeft een nieuwe gitaar in de vorm van een taco TTT Z’n vorige had naar verluidt de vorm van een pizza TTT Nog een nakende comeback, zij het iets minder muzikaal relevant: die van The Pussycat Dolls. U herinnert zich The Pussycat Dolls wellicht het best als die strippers die een nieuwe markt aanboorden door zich niet alleen uit te kleden op hun muziek, maar er ook op te playbacken TTT Meer slecht nieuws: Tom Petty is een week later nog altijd dood, te merken aan de wildgroei aan covers. Zowel Coldplay, Father John Misty, The National als Wilco waagden zich aan een rondje. De conclusie is echter telkens dezelfde: niemand speelt Petty zoals Petty TTT De laarsjes die Prince tijdens zijn ‘Sign o’ the Times’-tournee van 1987 heeft gedragen, hebben op een Amerikaanse veiling 75.000 dollar opgebracht TTT Het paar, knalgeel en met hoge hakken, zou volgens de overlevering later nog een paar keer gedragen zijn door Prince. Ook muziekgoden moeten soms iets uit de bovenste keukenkast hebben TTT Bezorgdheid toen tijdens een concert van Pixies het brandalarm begon te snerpen en de brandweer opdaagde. Na onderzoek bleek de rookmachine van Frank Black iets te zwaar afgesteld, net zoals de eigenaar TTT De brandweer reageerde opgelucht: ‘Een rookalarm dat afgaat tijdens een concert, dat gebeurt normaal gezien alleen als Willie Nelson komt’ TTT Vera Lynn, de misthoorn die de geallieerden naar de overwinning joeg tijdens de Tweede Wereldoorlog, is onlangs 100 geworden. Dame Vera vierde dat met een compilatieplaat die er nu voor heeft gezorgd dat ze de best verkopende vrouwelijke artiest van het jaar is in het Verenigd Koninkrijk. En dat zonder eerst een potje geblèt te hebben in ‘Liefde voor muziek’ TTT Zien we daar het eind van de pagina opdoemen? In dat geval: We’ll meet again. Don’t know where, don’t know when TTT Al is de kans groot dat het gewoon weer op deze pagina zal zijn, en wel volgende week TTT