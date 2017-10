TTT-berichten: Bericht aan Jack White

'Bericht aan Jack White: muziek verkopen die praktisch niemand kan afspelen, is hoegenaamd geen goeie verkoopstrategie'

Handig is dat: Björk heeft binnenkort een nieuwe plaat uit, en dus heeft ze alvast zichzelf geïnterviewd voor het Amerikaanse modeblad W Magazine TTT Voor één keertje kon Björk de vragen zelf kiezen, en dus opende ze met het nu al legendarische ‘Vanwaar die fascinatie voor fluiten?’ Die nemen we mee naar ons volgende diepte-interview TTT Wat natuurlijk niet wegneemt dat het een prachtig potje stielbederf is van Björk. Omdat eerlijk gewoon eerlijk is, zullen wij voortaan enkel nog platen recenseren die we vooraf lekker zélf hebben opgenomen TTT Kunnen we eindelijk die fascinatie voor onze fluit verzilveren TTT Björk bevestigt meteen ook de nieuwste trend in de rock-’n-roll: onnodig moeilijk doen is het nieuwe rebelleren. Een wijsheid die u ook al in de praktijk gebracht zag worden bij Third Man Records, het platenlabel van Jack White TTT White heeft daar namelijk de eerste platen van The White Stripes opnieuw uitgebracht – op cassette, weliswaar TTT Wie nog een boeiende job in de marketing zoekt (en wie doet dat eigenlijk níét?): Third Man Records is op zoek naar iemand die hen kan uitleggen wat een goeie verkoopstrategie is. Muziek verkopen die praktisch niemand kan afspelen is dat hoegenaamd niet TTT En dat van die betere, warmere geluidskwaliteit van vinyl wilden we nog geloven, maar dat iemand ons eens komt uitleggen wat er in godsnaam zo onmisbaar was aan cassettes. Nu moeten we ook nog een potlood gaan kopen om die dingen weer op te winden nadat de tape onvermijdelijk is vastgedraaid in ons dertig jaar oude cassettedeck TTT Marilyn Manson, blijkbaar hersteld nadat hij twee weken geleden verpletterd was onder z’n eigen podiumattributen, heeft een nieuwe clip klaar waarin ook Johnny Depp te zien is. Het nummer heet ‘SAY10’, en klinkt alsof een puber het met z’n passer in een schoolbank kerft TTT Johnny Depps carrière, mocht dat u nog niet duidelijk zijn, heeft al betere dagen gekend TTT Wat ook geldt voor die van Liam Gallagher, die voor de promotie van soloplaat ‘As You Were’ nu zelfs gedwongen wordt om met het plebs te praten TTT Tijdens een livesessie van Liam op Reddit konden fans vragen stellen aan de man zelf. De beste: ‘Wie is je favoriete rapper?’ (‘Will Smith’), ‘Wat kun je het beste koken?’ (‘Cornflakes’), en ‘Hoeveel tamboerijnen heb je eigenlijk?’ (‘1.500 tot 2.000’) TTT Bij dezen toegevoegd aan ons lijstje van geluiden die we nog willen horen voor we komen te gaan: een aardbeving ter hoogte van de garage van Liam Gallagher TTT Het staat ergens tussen ‘Onze naam, slaperig uitgesproken op een luie zondagochtend door Danira’ en ‘Ik ben God en dit was maar een grap – hier is je échte leven’ TTT Green Day heeft een nieuwe plaat aangekondigd: ‘God’s Favorite Band’ wordt een compilatieplaat van hun grootste hits, en zal naar verluidt twee nummers tellen TTT Rechtzetting van het vorige bericht: twee níéuwe nummers TTT Genie van de week: de gek die het idee kreeg om een filmpje te maken waarin het volledige oeuvre van Radiohead samengevat wordt aan de hand van Spongebob-citaten TTT Niet te hard lachen: zowel Jonny Greenwood als Thom Yorke hebben hun oordeel al gegeven en noemen het resultaat ‘Perfect in so many ways’ TTT Norrine en Sharon Nelson, halfzussen van Prince, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de lui die op een dag vier vrachtwagens parkeerden voor de deuren van Paisley Park en weer vertrokken met de inhoud van The Vault, waaronder tapes met onuitgebrachte muziek ter waarde van om en bij de 200 miljoen dollar TTT Comerica, het bedrijf belast met de verdeling van de purperen nalatenschap, blijft echter bij hoog en laag beweren dat het dat enkel deed ‘om de tapes veilig te bewaren’ TTT Nu we eraan denken: in de buurt van het station van Berchem loopt ook nog altijd ergens een weldoener rond die – ‘Zo kan je ’m ook niet verliezen’ – al acht jaar onze portefeuille bewaart. Moeten we toch ooit eens terugvragen TTT We watertanden al als we nog maar aan de interest denken.