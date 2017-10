TTT-berichten: 'Ivanka Trump zou nog geen punker herkennen als-ie in d'r pumps scheet'

'IS heeft de aanslag op Ed Sheeran nog altijd niet opgeëist'

Jammer: zelfs een ernstig verkeersongeval heeft Ed Sheeran niet lang genoeg van z’n werkzaamheden kunnen houden om dat deel van de wereldbevolking een adempauze te gunnen dat ijlings van radiozender verandert als ‘Shape of You’ voorbijkomt TTT Hoewel Sheeran vorige week beide armen brak toen hij in hartje Londen van z’n fiets en z’n sokken gereden werd, heeft hij laten verstaan nog binnen de maand zijn tournee voort te zetten TTT Even opmerkelijk: ook al was het een binnenkopper, IS heeft de aanslag op Sheeran nog altijd niet opgeëist. Weten we meteen ook bij welk deel van de wereldbevolking zij horen TTT Radiohead is boos op Fox News, en meer bepaald op presentatrice Kat Timpf. Zij dichtte de band goeie kansen toe om toegelaten te worden tot de Rock ’n Roll Hall of Fame ‘omdat die altijd al meer heeft gedraaid om roem dan om talent’ TTT Bovendien beschreef Timpf, die zelf geen talent zou herkennen als het op de parking van Fox News tegen haar auto reed en een briefje achter de ruitenwisser stak, Radiohead-fans als ‘raar, ondervoed en triest’ TTT Nu kunt u ons veel naar het hoofd slingeren, maar níét dat we ondervoed zijn TTT Tragisch genoeg overleden: Gord Downie, frontman van The Tragically Hip. De hersentumor in z’n hoofd besliste vorige week dat Gord maar 53 jaar oud zou worden, en een hersentumor spreek je zelden tegen TTT Snel, meer humor: Ivanka Trump, dochter van, beweert in de jaren 90 een heuse punkperiode meegemaakt te hebben. Ivanka: ‘Ik droeg flanellen hemden en verfde mijn haar blauw. En toen Kurt Cobain stierf, heb ik een hele dag gehuild’ TTT Ivanka, voor alle duidelijkheid, zou nog geen punker herkennen als-ie in d’r pumps scheet en met een veiligheidsspeld een exemplaar van ‘Never Mind the Bollocks’ aan haar voorhoofd bevestigde TTT Over tuig van de richel gesproken: de vader van Frank Ocean heeft de rechtszaak verloren die hij had aangespannen tegen z’n eigen zoon. De ouwe Ocean betichtte Frank van laster omdat die het vorig jaar over de homofobe uitlatingen had die hij als kind van vaderlief te horen had gekregen TTT Vader Ocean kreeg als schadevergoeding ongeveer 14,5 miljoen dollar minder toegewezen dan zijn verhoopte vangst van 14,5 miljoen dollar TTT Ook op hun tenen getrapt: The Pussycat Dolls, die onder vuur genomen werden door voormalig lid Kaya Jones. Jones, die tot 2005 deel uitmaakte van de groep, haalde warme herinneringen op aan haar lidmaatschap door het te vergelijken met meedraaien in een bordeel TTT Het management beschouwde de groep als hun persoonlijke harem, en ‘nee’ was geen geldig antwoord als je daarna niet naar de VDAB wilde om je in te schrijven als werkloze. De groepsleden laten weten dat ze hoegenaamd geen idéé hebben waar Jones het over heeft, maar ze wensen haar ‘nog veel succes, en alle hulp die ze verdient’ TTT Wellicht omdat het oorspronkelijke bericht van het management – ‘Luister niet naar haar! Ze is gek!’ – net iets te wanhopig had geklonken om geloofwaardig te zijn TTT Het bleef de voorbije week maar ongewenste intimiteiten regenen. Zo heeft Björk in een Facebookbericht details gegeven over haar ongemakkelijke ervaringen met regisseur Lars von Trier toen ze in 2000 ‘Dancer in the Dark’ opnamen. Von Trier zou er onder andere mee gedreigd hebben te zullen inbreken in Björks hotelkamer, en niet om het over de uitstekende kwaliteit van het hotellinnen te hebben TTT Let wel: nergens vermeldt Björk Von Trier bij naam, maar wie haar cv erbij neemt, heeft genoeg aan haar beschrijving – ‘die ene Deense regisseur’ – om één en ander op te tellen TTT Dat Von Trier zich aangesproken voelde, was ook een weggever TTT Marilyn Manson – voor de liefhebbers: man noch vrouw – vermoedt dat God zelf ervoor heeft gezorgd dat hij z’n been brak toen onlangs tijdens een concert een zwaar stuk podiumversiering op hem terechtkwam: ‘Als je in het ene eind gelooft, moet je ook geloven dat het andere kan ingrijpen als het zich tekortgedaan voelt’ TTT Zoiets heet zwaartekracht, Marilyn, en je zou het nog niet herkennen als je tijdens je concert verpletterd raakte onder je eigen podiumattributen