TTT-berichten: Radiohead 'the poor man's Coldplay'? Wat was er eerst, de kip of de geïndustrialiseerde volautomatische kippenversnijdmachine?

En als we nu eens allemaal onze handen zouden thuishouden? TTT In afwachting van die mooie dag heeft Marilyn Manson alvast z’n bassist Twiggy Ramirez op straat gezet. Twiggy, wiens echte naam ietwat teleurstellend Jeordie White luidt, wordt door zijn voormalige vriendin beschuldigd van verkrachting TTT Jeordie zegt nergens vanaf te weten, maar biedt alvast z’n excuses aan als iemand zich toch ooit onheus betast gevoeld zou hebben TTT Sowieso geen al te beste week voor Marilyn: kort daarvoor overleed de voormalige Manson-gitarist en stichtend lid Scott Putesky alias Daisy Berkowitz aan darmkanker. Hij werd 49 TTT Mariah Carey mag van geluk spreken: zij werd enkel bestolen. Nu ja, geluk: de buit die de dief uit haar villa in Beverly Hills wist te slepen, was 50.000 dollar waard. Het zou gaan om handtassen en zonnebrillen die er rondslingerden. Gezien Mariahs allesbehalve democratische smaak gaat het wellicht om één van elk TTT Even werd ook gevreesd dat de dief ervandoor was met wat nog rest van Mariahs carrière, maar aandachtige speurders konden bij het uitkammen van de villa de paar kruimels terugvinden in het hoogpolige tapijt. Oef! TTT Nog meer nieuws in de criminele sfeer: de politie van het Britse Swindon heeft de voorbije week meerdere telefoontjes gekregen van bezorgde mensen die allemaal een Noel Gallagher-lookalike aan hun vensters zagen likken. De verdachte zou z’n bezigheden alleen onderbreken om een flinke teug van een fles te nemen TTT Om het meest voor de hand liggende spoor uit te sluiten, heeft Noel zelf al gereageerd: ‘Niets mee te maken, ik ben op vakantie’ TTT En dus zit de politie met de handen in het haar: iemand die sterk op Noel Gallagher lijkt en die wel een glaasje lust? Waar vind je zó iemand? TTT België heeft alvast z’n beste speurders naar Swindon gestuurd. Tenzij de dader bij de volgende likbeurt z’n fluorescerende jas met het opschrift ‘RIJKSWACHT’ aantrekt, hoeft hij zich geen zorgen te maken TTT Overleden, maar we wilden ’m op deze pagina niet te dicht in de buurt van Marilyn Manson plaatsen: de tot voor kort levende legende Fats Domino. Fats werd 89. Da’s niet slecht, maar toch: ain’t that a shame? TTT De stilaan hilarisch wordende vete tussen Radiohead en Fox News wil maar niet opgelost raken. Nadat de groep eerder door ankers aldaar was uitgemaakt voor ‘een stelletje zeurpieten met meer roem dan talent’, was het vorige week weer van dat TTT Presentator Greg Gutfeld wees erop dat Radiohead wel een degelijke groep is, maar dat het jammer is dat ze alles gestolen hebben van Coldplay: ‘Radiohead is the poor man’s Coldplay.’ Lachen, gieren, brullen! (schrappen wat past) TTT Een beetje hetzelfde als jezelf afvragen wat er eerst was, de kip of de geïndustrialiseerde volautomatische kippenversnijdmachine. En dan nog verkeerd gokken TTT De laatste keer dat een Fox News-medewerker in aanraking kwam met a poor man, moet alweer geleden zijn van toen hun weerman er medio jaren 90 eentje omverreed op weg naar huis TTT U bent op zoek naar een goede tweedehandsgitaar? Of naar honderd tegelijk? J Mascis van Dinosaur Jr heeft z’n garage opgeruimd, en heeft een vrachtwagenlading aan materiaal te koop TTT Het gerucht gaat dat wie J in een gitaarduel kan verslaan, álles gratis mag meenemen. Breng dus genoeg geld mee TTT Ed Sheeran heeft onthuld waarom hij in 2015 zo nodig een jaartje pauze moest inlassen. Hij zou met allerlei verslavingen geworsteld hebben: ‘Ik stapte in élke valkuil waarvoor ik gewaarschuwd werd’ TTT Wie Ed enkele weken geleden waarschuwde: ‘Pas op voor die auto of je breekt je beide armen nog’, het lag niet aan u TTT Solange is boos op de redactie van de London Evening Standard: die had voor de foto op de cover van hun wekelijkse magazine haar vlechten weggewerkt. De redactie wijst erop dat dat beter uitkwam voor de lay-out TTT Ziedaar de reden waarom we Nic Balthazar al even niet meer op de cover gehad hebben: je bent langer bezig met het wegwerken van de weerkaatsing van het flitslicht dan met de eigenlijke fotosessie