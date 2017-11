TTT-berichten: Jef Vermassen wist twee weken geleden al wat op deze pagina zou staan

'Te koop: de sofa waarop Mac DeMarco zijn doorbraak '2' heeft geschreven, en zijn hond zijn territorium heeft afgebakend'

November, en dus heeft zakenblad Forbes weer een lijstje opgesteld met de best verdienende doden van het jaar, onder wie opnieuw een paar uitgespeelde muzikanten TTT Michael Jackson staat voor het vijfde opeenvolgende jaar op rij bovenaan de lijst, met een opbrengst van maar liefst 75 miljoen dollar, bijeengeschraapt met een nieuwe verzamelplaat, een heuse Cirque du Soleil-show te zijner ere, en nog een paar andere gelegenheden waarbij de erven Jackson het stoffelijk overschot piñata-gewijs te lijf gingen in de hoop er nog een paar duiten uit te slaan TTT Tweede best verdienende dode muzikant is Elvis Presley, met 35 miljoen dollar goed voor een vierde plaats, gevolgd door Bob Marley op vijf met 23 miljoen. En net zoals alle vorige jaren reageerde een groot deel van de laureaten verast op het nieuws TTT De nieuwe plaat van Jack White laat nog even op zich wachten, maar volgens de maker wordt het iets om naar uit te kijken. Het resultaat zou erg geschikt zijn ‘om er ondertussen je tuin bij om te spitten, een dak te leggen, of gewoon: iemand neer te steken in een steegje’ TTT Jammer genoeg dus niets voor ons: wij hebben geen tuin TTT Over vuige daden gesproken: Lana Del Rey heeft zich voorgenomen ‘Cola’, het nummer waarin ze zoals bekend het aroma van d’r flamoes vergelijkt met Pepsi, niet meer live te spelen. Reden is niet de passage die we net aanhaalden, maar omdat het nummer, geschreven vanuit het oogpunt van een jonge vrouw, geïnspireerd zou zijn door Harvey Weinstein en vergelijkbare grijpgrage Hollywood-hotemetoten TTT Een van woede schuimende Lana: ‘Het niet meer spelen is de enige juiste keuze’ TTT Te koop aangeboden: een zeldzaam exemplaar van ‘Yesterday and Today’ van The Beatles, mét de hoes waarop de heren te zien zijn als een kwartet kinderslachters en die al snel uit de handel werd genomen wegens ‘smakeloos’ TTT De plaat in kwestie werd gered van de terugroepactie omdat die op dat moment in het bezit was van ene John, die het een goed idee vond om z’n naam in hanenpoten op de sowieso al zeldzame hoes te krabbelen en de lege witte achterkant vol te tekenen TTT Niet bepaald zo goed als nieuw, en toch wordt verwacht dat de schijf op de veiling 200.000 dollar zal opbrengen. Begrijpe wie kan TTT Wie helaas geen tweehonderd ton weg te gooien heeft aan een ouwe plaat, kan gewoon bieden op de oude zetel van Mac DeMarco, die door z’n platenlabel wordt verkocht voor het goede doel TTT Volgens het label is de sofa dezelfde waarop DeMarco zijn doorbraakplaat ‘2’ uit 2012 heeft geschreven. Aan de foto’s te zien is het in elk geval dezelfde als die waarop Macs hond meerdere keren z’n territorium heeft afgebakend TTT En dan moeten we nog vermelden dat Neil Young 230 modeltreintjes van de hand doet. Maar wie daar het bewijs in wil zien dat Neil niet meer spoort: hij houdt er nog een paar TTT Fox News versus Radiohead, deel drie. Of vier, wie zal het zeggen. In elk geval liet anker Greg Gutfeld, de verlichte geest die Yorke en co. vorige keer nog ‘the poor man’s Coldplay’ noemde, zich vorige week ontvallen dat, als het van hem afhing, alle Radiohead-muziek gerust uit het publieke leven geweerd zou mogen worden TTT Stijlvol TTT Radiohead heeft intussen bekendgemaakt dat er dra een carrière-omspannend boek zal verschijnen met de teksten en akkoorden van 160 nummers – goed voor 400 pagina’s TTT Wat natuurlijk ook goed nieuws is voor Greg van Fox News: nu zal hij binnenkort z’n hartenwens in vervulling zien gaan en een heuse boekverbranding kunnen organiseren TTT Chrissie Hynde is vorige week in Dubai van het podium gestormd waarop ze stond te spelen met haar Pretenders. Ze vond het niet kunnen dat mensen in het publiek in de weer waren met hun telefoon TTT Verdient opslag: de roadie die een verwarde Hynde backstage probeerde uit te leggen hoe het in godsnaam kon dat mensen stonden te filmen met een telefóón TTT ‘Waar blijf je dan met het snoer?!’