Géén grensoverschrijdend nieuws over De Kreuners

'Er is nooit slavernij geweest in Amerika. Waarom heb ik anders nog nooit één van die slavenschepen gezien?'

Goede smaak kost niets, en dus was Marilyn Manson ook niet bereid er veel aan uit te geven. Uren na de dodelijkste schietpartij in Texas sinds mensenheugenis – en dat wil wat zeggen daar – richtte Manson vanaf het podium een nepgeweer op zijn publiek in San Bernardino TTT Nu zou een mens denken dat ze in Amerika niet meer wakker liggen van een geweer meer of minder, maar toch kwam er heel wat kritiek op Mansons mopje. Deels omdat de timing natuurlijk nogal ongelukkig was, maar toch vooral omdat dat nu eenmaal is wat je als rechtgeaarde Amerikaan doet als er ergens in je land mensen worden neergemaaid door een gek met een geweer: je wordt boos op Marilyn Manson TTT De juiste podiumattributen vinden: het is blijkbaar een kunst. Zo bleef Liam Gallagher er bijna in toen Noel voor zijn optreden bij de onverwoestbare Jools Holland iemand had gerekruteerd om een scháár te bespelen TTT Liam liet daarop weten dat hij voor zijn volgende optreden iemand zocht die ostentatief een aardappel zou komen schillen. Wat ook gebeurde, dankzij één aanwezige die was komen opdagen met patat en dunschiller. Beelden, zoals immer, op YouTube TTT Bij A Perfect Circle zou u het niet moeten proberen. Tijdens een optreden van Maynard James Keenan en de zijnen in Pennsylvania werden zestig mensen buitengegooid omdat ze foto’s van de band hadden genomen TTT ‘Eindelijk doen ze iets aan al die schermzombies!’ Ja, gelijk hebt u. Al zouden de weinige overblijvers achteraf geklaagd hebben dat de zaklampen van de securityleden die fan na fan uit het publiek kwamen slepen, op den duur vervelender waren dan een bootlading cameraflitsen TTT Doet ook niet aan klantenbinding: Morrissey, die in Californië een volgelopen arena liet weten dat ze voor niets gekomen waren: het was te koud in het openluchttheater om te spelen, vond Mozzer. En dat de verwarming op het podium niet werkte, vond hij onaanvaardbaar TTT Waarop de uitbater droogweg: ‘Heat is murder’ TTT Dat was schrikken: vorige week zag het ernaar uit dat Puff Daddy/P Diddy/Puffy/Diddy/Sean Combs (schrappen wat deze week niet past) wéér van naam zou veranderen. Hij zou voortaan alleen nog aangesproken willen worden als Brother Love TTT De volgende dag werd het bericht echter ingetrokken, en wel door Puff Daddy/P Diddy/Puffy/Diddy/Sean Combs zelf, die beweerde dat het maar een grapje was, ‘maar blijkbaar kun je die niet meer maken op het internet’ TTT Geef toe, Brother Love: zo ongeloofwaardig klonk het ook niet, komende van de man die sneller van naam verandert dan van investeringsportefeuille TTT Als Kevin Spacey voorstelt om op je kinderen te passen, lach je toch ook niet TTT Ook deze week weer probeerden tal van miljonairs geld uit uw zakken te graaien door hun oude rommel te koop te stellen. De markantste aanbieding kwam van Beyoncé, die de vilten hoed die ze tijdens haar ‘Formation’-tournee had gedragen, liet veilen voor het goede doel TTT Die bracht uiteindelijk meer dan 27.000 dollar op. Goed nieuws voor het goede doel in kwestie, maar als u het ons vraagt, zijn er goedkopere manieren om er als een idioot uit te zien TTT En zo zijn we naadloos aanbeland bij rapper B.o.B., die zich vorige week luidop en in het openbaar afvroeg of er écht wel slavernij is geweest in Amerika. Zijn argument: ‘Waarom heb ik dan nog nooit één van die slavenschepen gezíén?’ Waterdicht TTT Niet de eerste keer dat B.o.B. een gooi doet naar een eredoctoraat: eerder uitte hij zich als aanhanger van het idee dat de aarde plat is. U kunt op dat vlak – ha! – trouwens nog altijd bijdragen aan B.o.B.’s crowdfunding-actie, waarmee hij een miljoen dollar hoopt op te halen. Zo kan hij satellieten de ruimte insturen om daar eindelijk uitsluitsel over te krijgen TTT Op het moment dat we dit schrijven, heeft de man om en bij de 7.000 dollar opgehaald. Verre van het streefdoel, maar als we met z’n allen samenleggen, hebben we tegen volgende week misschien genoeg om B.o.B. de ruimte in te schieten TTT Meer hoeft echt niet: iemand die zo pienter is, vindt zelf wel een manier om terug te komen