De meest succesvolle metalband in België luistert tot nader order naar de naam Channel Zero. Hun zevende langspeler 'Exit Humanity' ligt sinds kort in de rekken te pronken. Reden genoeg voor Red Bull Music om een kijkje achter de schermen te nemen bij Franky De Smet-Vandamme en co. Onderwerp du jour: het materiaal waarmee de band de hort op gaat.