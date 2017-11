TTT-berichten - Toch één eigenschap die Shakira deelt met Freddie Mercury: geen van beiden speelt momenteel concerten

'Toch één eigenschap die Shakira deelt met Freddie Mercury: geen van beiden speelt momenteel concerten'

Met zulke mensen hebben we geen vertrouwenspersonen meer nodig: tijdens een optreden in Sydney stopte Drake z’n concert om het gedrag van één grijpgrage geilaard aan te klagen. Die benaderde de vrouwen in het publiek iets te flirterig, wat de dames niet konden appreciëren TTT Drake zelf ook niet: ‘Stop met meisjes te bepotelen, of ik kom tot daar’ TTT De grijperd in het publiek bleef erbij dat hij ‘zonder proces en zonder kans op verdediging werd opgehangen’. Wordt vast vervolgd, mogelijk in de studio van het VTM-nieuws TTT Radiohead heeft bij monde van gitarist Ed O’Brien laten weten dat ze vereerd zijn met hun nominatie voor de Rock and Roll Hall of Fame, maar dat ze die ‘niet helemaal begrijpen’ TTT Ed: ‘Het is iets heel Amerikaans, zo’n verkiezing, terwijl wij Britten net heel slecht zijn in onszelf verheerlijken.’ Alsof de brexit nooit heeft bestaan: sterk! TTT Is alvast in de prijzen gevallen: de leren jekker van Alex Turner, die vorige week een plaatsje gekregen heeft in het museum van de Hall of Fame. Want: waarom ook niet? TTT Brian May, gitarist en permanent van Queen, is boos op ene Barbara. Zij zou ervoor gezorgd hebben dat zijn Instagramaccount tijdelijk werd geschorst voor een copyrightschending. May had namelijk een foto van zichzelf op zijn account geplaatst, zonder vermelding van de fotograaf die het beeld geschoten had – de Barbara in kwestie TTT ‘Wees maar zeker dat ik je laat buitengooien als ik hoor dat je op één van onze concerten aanwezig bent,’ aldus May. Geen idee wat het meest verrast: Brian May die kwaad wordt, of het feit dat Queen blijkbaar nog altijd tourt. Wéten ze dat Freddie dood is? TTT Dan toch één eigenschap die Shakira deelt met Freddie Mercury: geen van beiden speelt momenteel concerten. De Colombiaanse zangeres heeft d’r hele Europese tournee geschrapt. Oorzaak: stemproblemen TTT En kijk: zo heeft Shakira ook iets gemeen met de SP.A TTT Ja Rule, ooit een succesvol rapper, is op zoek naar de notoir ongrijpbare straatartiest Banksy. Boodschap op z’n Twitteraccount: ‘Als iemand ’m kent, laat hem dan weten dat ik hem zoek’ TTT Zeker weten we het niet, maar voor het geval dat Ja Rule tegenwoordig bijklust voor de politie: misschien toch iets minder doorzichtige tactieken proberen om graffitiartiesten te klissen, Ja TTT Geen idee wie Billy Corgan betaalt, maar wie het ook is: het mag stoppen. Zo heeft Corgan vorige week luidkeels de lof gezongen van Nickelback, Canada’s succesvolste punchline TTT Aldus sprak Billy: ‘Hun frontman Chad Kroeger is een geweldige songschrijver.’ Vervolgens vergeleek hij Nickelback met porno door erop te wijzen dat ze beide hetzelfde doel hebben: ‘Ze zijn bedoeld om snel voor bevrediging te zorgen, en daar zijn ze allebei goed in’ TTT Als u het ons vraagt, is er inderdaad één eigenschap die Nickelback-nummers gemeen hebben met pornoscènes: we hebben van beide nog nooit eentje volledig uitgezeten TTT Sónar, een elektronisch muziekfestival in Barcelona, heeft z’n 25ste verjaardag in stijl gevierd door op zoek te gaan naar buitenaards leven. De organisatoren hebben een radio-uitzending de ruimte ingestuurd die bestaat uit 33 stukjes muziek van elk tien seconden, in de hoop dat ze daar opgepikt wordt en – wie weet – misschien ooit beantwoord TTT Er waren nog een paar andere ideeën die de organisatoren overwogen, maar na intens vergaderen werd uiteindelijk besloten dat een sms met ‘Ik wil je neuken’ misschien toch kwalijk kon worden opgevat door eventueel buitenaards leven TTT Het beste nieuws van de week kwam uit onverwachte hoek: die van The Backstreet Boys, die dus nog altijd bestaan. We leren elke dag bij TTT De mop: fans zitten al jarenlang argeloos te luisteren naar een scheet van Backstreet Boy Howie Dorough, die ergens verstopt zit in de mix van hun nummer ‘The Call’. De veest in kwestie werd gelost tijdens het inzingen van de backings, maar werd in de mix gelaten ‘omdat hij niet alleen in de maat viel, maar ook in de juiste toonaard’ TTT Stop de pagina, jongens. Die kunnen we niet meer overtreffen TTT