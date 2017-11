Om het met Marvin Gaye te zeggen: what's going on?

'De film- en muziekwereld stikt van de mensen die zich via seks een weg naar de top hebben gebaand, maar die hoor je niet'

De scheidingslijn tussen artiest en marktkramer wordt met het jaar dunner, en met de feestdagen in het vizier gaan ook de laatste restjes schaamte vlotjes overboord. Beyoncé brengt een heel arsenaal kerstspullen op de markt onder een noemer die na een heel korte brainstorm uit de pijplijn kwam: Holidayoncé. Vanaf heden te koop in haar onlineshop: satijnen kerstballen, sweaters met het opschrift ‘Sis the Season’ en ‘Have a Thicc Holiday’, telefoonhoesjes, onesies en veel meer van dat TTT Ook Daft Punk vernieuwt het kerstassortiment: ballen, slingers, sneeuwstolpen, riemgespen, sportjassen in seizoenskleuren, frisbees, jojo’s, skateboards, en puzzels van duizend stukken. En tegen dat u daarmee klaar bent, is het alweer aan de Daft Punk-paashaas TTT Uiteraard doen The Flaming Lips ook mee. Frontman Wayne Coyne ontwierp een motiefje voor inpakpapier, waarvan de opbrengst integraal wordt geschonken aan de daklozen in The Lips’ hometown Oklahoma City TTT Over naar grimmiger terrein: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kwestie van het in enkele lemma’s gemeld te krijgen, concentreren we ons op de muziek. En: op de afgelopen week. Def Jam-oprichter Russell Simmons en filmmaker Brett Ratner worden aangeklaagd voor aanranding en verkrachting door Keri Claussen Khalighi, een model dat 17 was toen ze in 1991 bij Simmons en Ratner op auditie ging. Na een etentje moest Khalighi naar eigen zeggen mee naar Simmons’ flat, waar ze gedwongen werd tot orale seks met Simmons terwijl Ratner toekeek. Toen ze de schaamte probeerde weg te wassen onder de douche, werd ze door Simmons verkracht. Simmons liet in een statement weten zich de bewuste nacht te herinneren, maar houdt vol dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. Ratner en Simmons werden in 2001 al eens aangeklaagd voor seksueel geweld, maar de zaak werd geseponeerd wegens onvoldoende bewijsmateriaal TTT Next: Nick Carter van Backstreet Boys. Beschuldigd van verkrachting door Melissa Schuman, de vroegere zangeres van het popgroepje Dream. De feiten vonden plaats toen Schuman 18 was en ze samen met Carter aan een tv-serie werkte. Uitleg van Carter: exact dezelfde als die van Russell Simmons TTT Next: Robyn, Tove Lo en Nina Persson van The Cardigans zijn slechts drie van de meer dan tweeduizend vrouwen die een open brief hebben ondertekend waarin het seksuele misbruik in de Zweedse muziekindustrie wordt aangeklaagd. Om het met Marvin Gaye te zeggen: what’s going on? TTT Morrissey – immer tuk op een streepje controverse – heeft in een interview met Der Spiegel een lansje gebroken voor Kevin Spacey en Harvey Weinstein. ‘In de film- en muziekwereld stikt het van de mensen die zich via seks een weg naar de top hebben gebaand. Die hoor je vandaag niet. Je hoort enkel de verhalen van de mensen die de top niet gehaald hebben, de teleurgestelden. Ik wil de mensen die écht aangerand zijn niet voor het hoofd stoten – verkrachting is verschrikkelijk – maar als je met iemand naar een hotelkamer gaat om ‘iets te bespreken’, dan vraag je je toch af waarom dat niet gewoon in de lobby kan?’ TTT In datzelfde interview liet Morrissey ook nog optekenen dat hij ‘in het belang van de mensheid’ zonder verpinken Donald Trump zou vermoorden, mocht dat kunnen met een druk op een knopje TTT Wilco-frontman Jeff Tweedy en producer Steve Albini hebben hun acteertalent bovengehaald voor een filmpje ter promotie van de Affordable Care Act (het door Trump hardnekkig onder vuur genomen Obamacare). Het moet gezegd: de twee doen dat niet slecht. Tweedy en Albini spelen twee flikken die niet kunnen verhinderen dat voor hun neus een kunstroof plaatsvindt. Bekijk het filmpje en stel met ons vast: Jeff Tweedy lijkt steeds meer op Neil Young TTT In 1977 heeft de NASA met de Voyager een gouden vinylplaat de ruimte ingestuurd met daarop een samenvatting van wat hier op aarde zoal aan lekkers voor het oor te rapen valt. Naast natuurgeluiden bevatte de plaat – die al decennia niet meer in de handel verkrijgbaar is – onder meer muziek van Bach, Mozart, Stravinsky, Beethoven, Chuck Berry en Blind Willie Johnson. De Voyager Golden Record is nu eindelijk aan een heruitgave toe en wordt, aangevuld met nieuw en geremasterd materiaal en nieuwe liner notes uitgebracht als dubbel-cd of driedubbele vinylboxset. Hadden wij graag onder de kerstboom gevonden, samen met zo’n onesie van Beyoncé, uiteraard. TTT Leuk voor feestjes: het huis in New Jersey waar Bruce Springsteen van zijn 6de tot zijn 19de heeft gewoond, is te koop. Prijskaartje: amper 270.000 dollar. In ruil daarvoor krijgt u nauwelijks 70 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, maar u kunt wel loungen in de woonkamer waarin The Boss op zijn 7de voor het eerst Elvis op tv zag. Het huis prijkt ook op de hoes van Springsteens autobiografie ‘Born to Run’ TTT Afsluiten doen wij graag met een Gallagher, en de beurt is aan Noel. In een luchtig interviewtje met NME werd de oudste Gallagher gevraagd om te kiezen tussen seks en drugs. Noel wist het meteen: ‘Drugs. Daar komt altijd seks van.’ Tsjíng!