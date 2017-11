Toutpartout Sessions: Micah P Hinson in het Appelbrugparkje

We trappen af met de Amerikaanse Micah P Hinson die ons, terwijl de Gentse rondvaartboten achter hem passeren, met een sigaret in zijn mond en zijn doorleefde stem meeneemt naar de uitgestrekte vlaktes van folk- en countryrock.

Het is een bewolkte dag in het Appelbrugparkje in Gent. Gelukkig maar, want ook in de muziek van de excentrieke Micah P Hinson breekt de zon zelden door. Zijn duistere jaren in de gevangenis, een drugsverslaving, armoede en dakloosheid werden zijn voedingsbodem voor zwaarmoedige en eigenzinnige - maar tegelijk beeldschone! - nummers, die naar het nekvel grijpen. In deze sessie speelt hij 'Last Song', met de duidelijke tekst: ‘These are the final words I’ll sing for you. These are the final words I’ll give to you.’

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent.