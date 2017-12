Goeie grap: een lokaal radiostation in Sydney stuurde afgelopen week een lookalike van Kevin Parker van Tame Impala naar de Australische ARIA Music Awards, en geen kat die het heeft gemerkt. ’t Is te zeggen: niemand die doorhad dat het niet de échte Kevin Parker was. De man gaf interviews, deelde handtekeningen uit, poseerde voor foto’s en iedereen was blij TTT Ha, waar is de tijd dat wij met onze Koen Wauters-pruik de feestjes afschuimden! Zelden zoveel gelebberd als toen. Uiteraard met wederzijdse toestemming, dat spreekt TTT Zij het niet die van Koen Wauters TTT Radiohead heeft laten weten niet aanwezig te zullen zijn op de ceremonie van de Rock and Roll Hall of Fame waarvoor de groep samen met onder meer Kate Bush, Rage Against The Machine, Eurythmics en Depeche Mode is uitgenodigd. De ceremonie vindt plaats op 14 april 2018 in Cleveland, en die avond spelen Yorke & co. in Buenos Aires. Maar ook zonder concertverplichtingen had Radiohead wellicht zijn kat gestuurd. Gitarist Ed O’Brien: ‘Als ik zo’n award in ontvangst moet nemen, weet ik meestal niet meer te zeggen dan: ‘Dank u wel, maar wat betekent het eigenlijk?’ TTT Helemaal niks, Ed, gewoon een aanleiding voor een leuk feestje TTT James Murphy en David Bowie werkten in de jaren voor de dood van de laatste geregeld samen. Murphy remixte ‘Love Is Lost’ van ‘The Next Day’ en speelde percussie op ‘Blackstar’, en producete de titeltrack van ‘Reflektor’ van Arcade Fire, waarop Bowie backing vocals zong. Bowie was volgens Murphy de reden dat hij LCD Soundsystem weer samenfloot: ‘Toen ik hem vertelde dat ik overwoog om LCD herop te richten maar nog twijfelde, vroeg hij: ‘Voel je je er ongemakkelijk bij? Ja? Dan moet je het zeker doen’ TTT U hebt er vast iets over opgevangen: Ed Sheeran en Beyoncé hebben een kindje gemaakt. Het heet ‘Perfect’ en is een remix van de gelijknamige Ed Sheeran-song met Beyoncé op vocals. Een ultieme poging van Ed om met Kerstmis overal op nummer 1 te staan TTT Leg uw oor te luisteren en oordeel vooral zelf, maar in ons boekje zal er nooit een betere kerstsong zijn dan die met de volgende heerlijke zinsneden: ‘You scumbag, you maggot / You cheap lousy faggot / Happy Christmas your arse / I pray God it’s our last’ TTT O, Here Jezus, Florence Welch van Florence + The Machine, die wat ons betreft al helemaal geen platen zou hoeven uit te brengen, gooit nu ook een boek op de markt. ‘Useless Magic’ zou fans een kijk moeten geven op hoe al dat gegil van Florence zoal tot stand komt. Zoek maar eens op van wie deze mooie openingszin komt: ‘It began as a mistake’ TTT The Parish, een redelijk legendarische concertzaal in Austin, Texas, staat te koop op eBay. Grote namen als Pete Townshend, Slash, Perry Farrell, Thom Yorke en vele anderen stonden er de afgelopen jaren op de planken. En guess what? Ook heel 2018 is al volgeboekt. Als u de gelukkige winnaar bent, kunt u dus gewoon achteroverleunen en centjes tellen. Maar eerst zult u er wat moeten neerleggen: het bieden kan beginnen vanaf 1 dollar, maar de ‘Buy Now’-prijs is vastgesteld op 300.000 dollar. Succes! TTT Die Noel Gallagher toch, wat zouden we hier zonder hem beginnen? Toen een journalist de arrangementen op zijn nieuwe plaat ‘Who Built the Moon?’ vergeleek met die van Brian Wilson van The Beach Boys, reageerde Noel nogal bits. ‘Fuckin’ hell! I hate Brian Wilson! Als één iemand nog meer overschat is dan ik, dan is het Brian Wilson wel’ TTT Eerlijk gezegd, wij wisten al een klein beetje dat Noel er zo over dacht. Jaren geleden liet hij optekenen dat hij het zo jammer vond dat zijn geliefde Beatles in de platenzaak altijd zo dicht bij die fuckin’ Beach Boys moesten liggen TTT Bono, Chris Martin en Sean Penn zijn bij Jimmy Kimmel op bezoek geweest in een aflevering die volledig in het teken stond van de aids-liefdadigheidsorganisatie RED. De drie brachten er een versie van de Sinatra-klassieker ‘One for My Baby (and One More for the Road)’, waarin Bono nog eens etaleerde wat voor een fantastische zanger hij toch is TTT Sean Penn deed zijn mond één keer open: om te geeuwen. Toch kreeg hij het meeste applaus: wie kan geeuwen terwijl Bono in zijn gezicht staat te zingen, verdient een Oscar of twee TTT Breaking news om af te sluiten. Tyka Nelson, de zus van Prince zaliger, heeft in een interview met The Evening Standard bekendgemaakt dat de favoriete kleur van Prince oranje was. Gek, waarom hebben wij dan in godsnaam al die jaren gedacht dat het paars was?