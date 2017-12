Toutpartout Sessions: Widowspeak op een drijvende tattooshop

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Terwijl de naderende winter zich laten voelen, waait over het water in Dok Noord een zomerse bries. Het Amerikaanse dreampopduo Widowspeak (zangeres Molly Hamilton en gitarist Robert Earl Thomas) speelt een warme, licht melancholische sessie op het dek van de drijvende tattooshop Punctum. En kijk daar, halverwege, de zon breekt door!

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.