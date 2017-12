TTT-berichten: Voortaan mag Ed Sheeran 'MBE' achter z'n naam zetten, wat zou staan voor 'Mag Beter, Ed

TTT Aan de slag: Morrissey, typisch zo’n man die – om het met de woorden van Philippe Muyters te zeggen – uitgaat van z’n competenties in plaats van zijn gebreken, is door lifestylemagazine GQ verkozen als één van de slechtst geklede mannen van 2017, een categorie waarin de concurrentie weer eens duchtig van zich liet horen dit jaar. En dan werden de talloze in de showbizz aangetrokken boetekleden van dit jaar niet eens meegeteld TTT Morrissey eindigde op de vijfde plaats. Het klatergoud ging naar acteur Kit Harington, u beter bekend als Jon Snow met z’n te gekke bontmantel in ‘Game of Thrones’ TTT Over smaak valt te twisten, ja. Zie ook het cadeau dat Eminem in 2006 schonk aan Elton John toen die voor de wet trouwde met David Furnish. Elton, in een interview vorige week: ‘Het waren twee met diamanten ingelegde cock rings op twee fluwelen kussens. Geen zorgen, ze blijven tot op vandaag ongebruikt’ TTT Elton en David hádden namelijk al een prima paar hoofdkussens TTT Meer nieuws uit dezelfde anatomische streek: een Amerikaanse vrouw beweert foto’s te hebben van het geslacht van Tupac Shakur, en is bereid er afstand van te doen in ruil voor 7.500 dollar TTT De vrouw, naar eigen zeggen een ex van Tupac, zou de foto’s geschoten hebben tijdens een feestje in 1990, en zegt erbij dat de plaatjes niet bepaald een kwestie waren van het juiste moment op de juiste plaats: Tupac zou volgens haar wel vaker de neiging gehad hebben om voor de gein te pas en te onpas z’n lul tevoorschijn te halen TTT California knows how to party, indeed TTT Spotify heeft de meest afgespeelde nummers van 2017 bekendgemaakt, een lijst die u zelf ook wel had kunnen raden als u het voorbije jaar meer dan twee minuten doorbracht in de buurt van een radio TTT Inderdaad: op één staat Ed Sheeran, gevolgd door – in die volgorde – Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar en The Chainsmokers TTT Een drukke week voor Ed, want hij werd ook nog eens op Buckingham Palace verwacht om er tot lid geslagen te worden van de Order of the British Empire. Voortaan mag Ed ‘MBE’ achter z’n naam zetten, wat zou staan voor ‘Mag Beter, Ed’ TTT U hoeft Ed trouwens géén ‘sir’ te noemen, daarvoor is zijn onderscheiding ten eerste nog niet hoog genoeg, en ten tweede lijkt het ons sowieso opportuun om op zijn minst te wachten tot z’n ballen ingedaald zijn TTT Dit nog: volgens Ed zou Prins Charles ’m bij de ceremonie gevraagd hebben of hij ‘de laatste tijd nog veel platen verkocht heeft’. Ed bleef beleefd, wat keurig is van ’m, maar hij liet zo wel een mooie kans door de vingers glippen om te antwoorden met: ‘En jij, Charles? Al koning intussen?’ TTT Rihanna dan, die heeft in thuishaven Barbados een straat naar zich vernoemd gekregen. ‘Rihanna Drive’ heet het stuk asfalt dat oorspronkelijk ‘Westbury New Road’ heette, en waar de zangeres tot haar 16de woonde. Opvallend wel: sinds de naamsverandering doen automobilisten er plots drie kwartier langer over om de straat uit te rijden TTT Weer eens ontsnapt aan kanker: Nile Rodgers, die de voorbije zomer nog voor het eerst in z’n carrière verstek moest laten gaan voor een concert van Chic. Nu blijkt waarom: Nile moest geopereerd worden aan een niet al te kwaadaardige tumor. Hij zou er heelhuids vanaf gekomen zijn. C’est chic! TTT Moeten we nog altijd doen alsof we Taylor Swift serieus nemen? (Zucht) Oké dan TTT Taylor zal namelijk te bewonderen zijn op de cover van de januari-editie van de Britse versie van Vogue, maar koos ervoor om géén interview te geven. In de plaats stuurde ze een zelfgepend gedicht naar de redactie, dat nu naast de foto’s gepubliceerd zal worden TTT Voor de nieuwsgierigen: Taylors gedicht staat qua thematiek en niveau op dezelfde hoogte als ’r nummers. Stilaan tijd dat Taylor eens genomineerd wordt voor een MBT-onderscheiding? U zegt ’t.