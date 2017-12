Toutpartout Sessions: Mauro Pawlowski in KIOSK

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Sinds 2006 presenteert KIOSK actuele beeldende kunst met werk van opkomende nationale en internationale kunstenaars. De tentoonstellingszalen vervulden oorspronkelijk de functie van didactisch anatomisch auditorium. Het specifieke architecturale karakter van de tentoonstellingsruimte daagt kunstenaars uit om hiermee aan de slag te gaan in hun presentatie en nieuw werk te maken.

Onze huiscolumnist én rockgod Mauro Pawlowski brengt in deze unieke locatie 'Sing Blatherskite' en 'Afscheid in Kloten'.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent.