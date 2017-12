TTT-berichten - Brandon Flowers: 'Bij ons zijn jullie welkom. Ik zal je níét in het gezicht trappen'

‘Natúúrlijk ben ik een feminist,’ zei Josh Homme vorige week in zijn TTT-jaaroverzicht – waarop hij zich omdraaide en een fotografe in het gezicht trapte TTT De vrijschop gebeurde tijdens een concert van Queens of the Stone Age in Los Angeles, waar concertfotografe Chelsea Lauren door haar lens plots een enorme voetzool op ’r gezicht zag afkomen. Het begin van een tumultueuze avond: later zou Homme ook nog z’n hoofd opensnijden met een mes en het publiek uitmaken voor ‘retards’ TTT In een bericht dat de band achteraf verspreidde, beweerde Homme slechts ‘lost in the performance’ geweest te zijn. Hoongelach ging daarop de wereld rond, want dat Homme onder de invloed was van meerdere dingen, daar twijfelde niemand aan – alleen leek ‘the performance’ daarbij pas op de vierde of de vijfde plaats te komen TTT De volgende ochtend, toen één en ander uitgewerkt was, besefte Homme alsnog dat je sinds Bart De Pauw niet meer wegkomt met halfbakken excuses, en nam hij een iets serieuzere verontschuldiging op. Zijn eigen woorden: ‘I was a total dick.’ Geen woord van gelogen TTT Om de ernst van de zaak nog eens in de verf te zetten: de BBC heeft laten weten dat het de onlangs opgenomen afleveringen van ‘Bedtime Stories’ met Homme níét meer zal uitzenden TTT ‘Prima gelegenheid om m’n eigen geloofwaardigheid een schop tegen de kont te geven,’ moet Brandon Flowers dan weer gedacht hebben, en hij haalde tijdens het concert van zijn Killers, die op hetzelfde festival als QOTSA geprogrammeerd stonden, een fotograaf het podium op om die ostentatief te omhelzen. ‘Bij ons zijn jullie welkom,’ klonk het. ‘Ik zal je níét in het gezicht trappen’ TTT Een gebaar dat concertfotografen over de wereld óók maar matig wisten te waarderen, want: The Killers, is dat niet die band die voor elk optreden alle fotografen de deur laat uitgooien? TTT Jawel, toch wel. En omdat het altijd nóg hilarischer kan: dat hadden ze die avond ook gewoon laten doen. Bleek dat de man die Flowers zo lieflijk stond te minnekozen gewoon de vaste fotograaf van de band was – de enige die foto’s mag maken tijdens hun concerten TTT Naadloos over naar Chris Brown, ook al dat type man voor wie moppen werden verzonnen à la ‘Wat zeg je tegen een vrouw met twee blauwe ogen? Niets, je hebt het haar al twee keer gezegd’ TTT Brown kwam vorige week onder vuur te liggen omdat hij een ááp gekocht zou hebben voor z’n 3 jaar oude dochter. Moeilijk te zeggen wat het meeste verrast aan dat nieuws: dat er ergens een heuse zwarte markt voor apen bestaat, of dat Chris Brown een dochter heeft en dus ooit een vrouw 9 maanden lang niét in de buik heeft weten te raken TTT Morrissey dan (nee, ook deze week ontsnappen we er niet aan). Die heeft intussen een robbertje gevochten met de geschreven pers. In een interview met het Duitse Der Spiegel zou Mozzer het namelijk opgenomen hebben voor Kevin Spacey en Harvey Weinstein, en beloofde hij bovendien Trump te zullen vermoorden in een poging de mensheid te redden. Detail: Morrissey betwistte na publicatie dat hij ooit zoiets gezegd zou hebben TTT Een samenvatting van zijn zelfgepende tirade op Facebook: ‘Zou ik ooit Donald Trump vermoorden? Nooit. Zou ik ooit seksuele intimidatie verdedigen? Nooit. Zal ik ooit nog een interview geven aan de geschreven pers? Nooit.’ Dat Der Spiegel de opnames van het interview met hem niet openbaar durfde te maken, toonde volgens Morrissey bovendien zijn gelijk aan TTT Dat moet u Der Spiegel geen twee keer zeggen: Mozzers geklaag was nog niet koud of ze gooiden de volledige opname online. Speelt u vooral – voor één keer mag het – zelf voor rechter TTT En als u dan toch bezig bent, verzint u dan ook meteen een iets minder geschift vonnis voor de Egyptische zangeres Shyma? Die kreeg in haar thuisland immers 2 jaar cel aangesmeerd omdat ze in één van haar videoclips – we citeren – ‘té suggestief een banaan at’ TTT Mocht u dus een reisje naar het zuiden gepland hebben deze kerstvakantie: mes en vork meenemen en géén oogcontact maken TTT