Toutpartout Sessions: Lali Puna tussen de naaimachines en kerktorens

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

We zien oude televisietoestellen, we zien wereldbollen. En terwijl een winters zonnetje door de grote ramen op de vierde verdieping van het textiel- en industriemuseum MIAT schijnt, galmen de stuwende elektronicaklanken van Lali Puna door de ruimte. Met haar prachtige poppy en dansvloervriendelijke elektronica, gaat de Duitse band op avontuurlijke tocht langs onderwerpen als persoonlijke vrijheid, technologie in de 21e eeuw, gender en zowat alle topics van het heden, en balanceert ze wankel op de rand van diepe emotie en energieke ritmes.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Alle eerdere sessies en meer info over de locaties zijn hier terug te vinden.