TTT-berichten - Nog geen eigendom van Marc Coucke én daar trots op

'Heuglijk nieuws: Roy Orbison treedt weer op. Minder heuglijk: hij is nog altijd even dood'

U hebt nog geen nieuwjaarscadeaus voor uw naasten? Dat wordt aanschuiven aan de toonbank waar ze de Bongobons inpakken – tenzij u ‘ja’ kan antwoorden op de volgende vragen: hebt u genoeg bloed door uw aders stromen? Zelfs iets meer dan nodig? Hebt u nog een paar penselen in een lade liggen? Staan uw vrienden en familie open voor artistiek grensoverschrijdend gedrag? Bent u knettergek? Heet u Wayne Coyne en bent u toevallig frontman van The Flaming Lips? TTT Coyne heeft namelijk, misschien wel als waarschuwing, op Instagram laten weten dat hij aan een reeks portretten werkt die gemaakt zullen zijn met menselijk bloed – volgens hem bedoeld als ‘een heel speciaal kerstcadeau’ TTT Of het gebruikte bloed allemaal van Wayne zelf is, vertelde hij er niet bij. Al zou het wel één en ander verklaren: als je maar genoeg bloed aftapt, lijkt álles plots een goed idee TTT Verontrustend nieuws uit Las Vegas, waar zo’n twintig jaar geleden de moord op Tupac onderzocht werd – met de bekende gevolgen, namelijk geen TTT Zo raakte vorige week bekend dat het moordwapen waarmee de rapper in 1996 neergeknald werd, twee jaar na de moord al teruggevonden zou zijn in een achtertuin in Compton TTT Toen iemand onlangs echter het lumineuze idee kreeg om in de archieven te gaan zoeken naar het ding, bleek het schiettuig spoorloos verdwenen. Nog vreemder: niemand ter plekke kan zich zelfs maar herinneren dat het wapen ooit tot in Las Vegas geraakt zou zijn TTT Niettemin hoedje af: net dát ene wapen vinden in Compton, was in de jaren 90 een beetje zoals één bepaalde speld vinden in een berg spelden – terwijl je tijdens het zoeken beschoten wordt vanuit voorbijrijdende wagens TTT Wel dood, niet neergeschoten: Ralph Carney, saxofonist van de sterren, en dus ook van Tom Waits, die Carney deuntjes liet blazen op onder meer ‘Rain Dogs’, ‘Bone Machine’ en ‘The Black Rider’ TTT De 61-jarige Carney was samen met z’n neefje, Patrick Carney van The Black Keys, overigens ook de componist achter het deuntje van animatiereeks ‘Bojack Horseman’. Dat maakt dat alvast één paardenkop op de begrafenis aanwezig zal zijn. De overige drie man mag zich melden TTT Zelden zulke stemmingswisselingen meegemaakt als toen ons vorige week het nieuws bereikte dat Roy Orbison na dertig jaar eindelijk nog eens ons land zal aandoen (‘Hoera!’) maar dat hij, ondanks z’n nieuwe tourschema, niettemin nog altijd even pokkedood blijft als voorheen (‘Jammer!’) TTT Net zoals bij de huidige tournees van de minstens even dode Ronnie James Dio en Frank Zappa zou het immers om een hologram gaan, dat op 25 april dus in de Antwerpse Stadsschouwburg te zien zal zijn. Ironie is: de man met de eeuwige zonnebril die na z’n dood vertolkt wordt door een lichtstraal TTT Wie trouwens een zwakke plek heeft voor artiesten die nog maar een schim zijn van zichzelf: er zouden ook nog altijd tickets zijn voor de Motown-show van Nathalie Meskens in dezelfde zaal TTT Alweer naadloos bij Morrissey aanbeland. Die heeft geklaagd dat hij de Amerikaanse Secret Service over de vloer gekregen heeft na z’n uitlatingen in Der Spiegel. Morrisey liet daar optekenen dat hij bereid zou zijn Donald Trump te vermoorden mocht hij daar de kans toe krijgen. Uitlatingen die Morrissey trouwens nog altijd betwist TTT Mozzer omschreef de agenten als ‘very, very nice’ TTT Beetje lullig wel: het hele nut van die Geheime Dienst is net dat-ie geheim is. Dankzij de grote mond van Morrissey zullen de vriendelijke agenten dus voortaan door het leven moeten als ‘Service’, met ongetwijfeld allerlei verwarringen tot gevolg TTT Frances Bean Cobain, dochter van, is terwijl u even niet keek 25 geworden, en deelt tegenwoordig culinair advies en recepten via een speciaal daarvoor opgericht Instagram-account TTT Over een titel twijfelt Frances nog, maar mocht elk recept beginnen met ‘Neem een lepel en een aansteker’, dan is ‘Op vaders wijze’ nog altijd een mogelijkheid TTT Gene Simmons, of hoe het Monopoly-mannetje eruitzag anno 2017, is aangeklaagd door een journaliste die ’m beschuldigt van – wat anders – ongewenste intimiteiten TTT Gene zou de vrouw tijdens een interview in november bij de billen gegrepen hebben, en zou volgens de journaliste ‘gewone interviewvragen omgebogen hebben in seksuele toespelingen’ TTT Nota aan onszelf: nooit meer een interview beginnen met ‘Hoe hangt-ie?’