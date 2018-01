TTT-berichten: Win een stukje Vincent Kompany!

Het scheelde maar een haar of we hadden 2018 moeten beginnen zonder Bono. Wat er gebeurd is? Geen idee, maar in het interview dat De Bril vorige week aan Rolling Stone heeft gegeven, verwijst hij naar zijn op het nippertje vermeden overlijden met de term extinction event TTT Bijna uitgestorven dus, meer woorden wil Bono er niet aan vuilmaken. ‘Er zijn zoveel mensen die erger hebben meegemaakt.’ Jammer, want zo laat hij zijn kans liggen op de meest tot de verbeelding sprekende krantenkop van het jaar: ‘Rockster verpletterd onder eigen ego’ TTT Wat betekent dat Marilyn Manson alsnog winnaar blijft in die categorie met: ‘Rockster verpletterd onder eigen podiumrekwisieten’. De sterkhouder had bij zijn bedankingsspeech ook nog een paar woordjes over voor de maskers die het voorbije jaar per dozijn afvielen in muziek én film: ‘Als je iets te zeggen hebt over iemand, ga er dan mee naar de politie en niet naar de pers,’ aldus het morele kompas van Amerika

'Lachen met decadente cadeaus is net als kledingadvies: het werkt bij iedereen, behalve bij Marc Coucke'

TTT Verder hoopt Manson ook dat de heisa in Hollywood ‘de aandacht niet zal wegnemen van waar het om draait: de films’. Het zou inderdaad doodzonde zijn mocht ‘The Avengers XI: Wrath of Magnetron’ niet de aandacht krijgen die het verdient TTT Terug naar Bono, want die heeft in z’n interview met Rolling Stone ook laten vallen dat rockmuziek naar zijn smaak ‘te girly’ geworden is. ‘De enige plek waar je vandaag nog jonge mannen kwaad kan zien, is in de hiphop,’ aldus een verwoed z’n borsthaar kammende Bono. Die is duidelijk al even niet meer op het Muntplein geweest TTT Beste kerstcadeau van het jaar: dat van Kanye West, die tegen de verwachtingen in géén gehandtekende foto van zichzelf aan Kim Kardashian heeft geschonken. Wel iets van Adidas, een beetje van Disney, wat van Amazon en een stuk van Apple TTT Voorgaande zin mag u letterlijk nemen: Kim kreeg van elk bedrijf een bundeltje aandelen. Totale waarde: zo’n half miljoen dollar. De kans dat u ooit zo’n cadeau krijgt? Ietsje groter dan de kans dat we Bart De Pauws eindejaarsvraagjes toch nog binnenkrijgen vóór de deadline TTT Lachen met decadente cadeaus is trouwens net als kledingadvies: het werkt bij iedereen, behalve bij Marc Coucke TTT En nog een goeie gezondheid? Solange, die net als Marc een boerenjaar achter de rug heeft, heeft bekendgemaakt dat ze aan een niet nader genoemde zenuwziekte lijdt. Die ziekte zou meteen ook de reden zijn waarom Solange haar concert op oudejaar in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg moest annuleren – ‘op doktersadvies’ TTT Op de valreep een onverwachte winnaar in de categorie Lulligste Vete van het Jaar – tot spijt van de broers Gallagher, die de rest van de lijst eigenhandig wisten te vullen TTT Toen Lorde besloot om haar concert in Israël te schrappen na aanhoudende kritiek, riep niemand minder dan Roseanne Barr op om Lorde in ruil te boycotten. Roseanne, bij veteranen van de jaren 90 nog het bekendst van haar onzalige sitcom, heeft niets met muziek te maken, maar is wél Joods. Wat betekent dat we in één moeite ook nog een winnaar voor onze jaarlijkse Grote Prijs Michael Freilich gevonden hebben. Goed opgeroepen, Roseanne! TTT Heeft 2018 niet meer gehaald: Jim Burns, de man die de akoestische ‘Unplugged’-concertreeks bedacht voor MTV, en zo luie muzikanten met weinig zin om loodzware versterkers te verslepen een valabel excuus gaf om half werk te leveren TTT Burns is overleden in New York, nadat hij in Manhattan – ‘I’m walkin’ here!’ – was aangereden door een taxi. Hij werd 65 TTT Meest geslaagde ‘Unplugged’-sessies: die van Nirvana, Lauryn Hill en Hugo Claus TTT Lachend het nieuwe jaar in, want Kid Rock heeft een proces aan z’n been. Afzender: het vermaarde Amerikaanse Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, dat jarenlang rondtrok met de slogan ‘The greatest show on earth’. En laat Kid Rock nu net díé overdrijving gekozen hebben toen z’n nieuwste tournee een naam nodig had TTT De circusbazen: ‘Wij zijn niet bang van meneer Rock, wij herkennen een clown wanneer we er één zien’ TTT En u?