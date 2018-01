TTT-berichten: De rock-'n-roll heeft er allesbehalve een grand cru-jaar op zitten

'Zeg niet botweg: 't is weer een kech'

Goed nieuws voor de advocaten van Bruno Mars en Mark Ronson: amper twee weken ver in 2018 en ze zijn alweer verzekerd van hun loon. Hoewel het stoffelijk overschot van 2017 nog niet eens koud is, wordt er alweer vrolijk verder gegaan met waar we vorig jaar met z’n allen zo goed in waren: rechtszaken naar de kop mikken van Mars en Ronson voor vermeend plagiaat in ‘Uptown Funk’ TTT Deze keer zijn de klagende partij de leden van hiphoptrio The Sequence, de groep waarmee Angie Stone ooit de neus aan het venster stak. Tot zover het nieuws, want zowel de uitleg van de groep (‘Dat lijkt allemaal wel érg op wat wij ooit opgenomen hebben!’) noch de gevraagde compensatie (‘een niet nader genoemd bedrag’) zijn verschillend van wat u bij de vorige twintig rechtszaken hoorde TTT Het nummer waar deze keer uit geleend zou zijn: ‘Funk You Up’, wat u gewoon kan opsnorren op YouTube. (of hier) Zolang u er maar zelf geen nieuw nummer mee boetseert en achteraf doet alsof uw neus bloedt. Het zou de eerste keer niet zijn TTT Onrustwekkend nieuws voor wie weleens rockend dan wel rollend door het leven gaat: een onderzoeksbureau in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse verkoopcijfers van vorig jaar eens onder de loep genomen, en is tot de vaststelling gekomen dat de rock-’n-roll er allesbehalve een grand cru-jaar heeft op zitten TTT Van de tien best boerende artiesten maken er immers maar liefst acht hiphop, en de overige twee zijn dan ook nog eens Ed Sheeran en Taylor Swift. Een slag in het gezicht, heet zoiets TTT Dat moest u Jack White geen twee keer zeggen: die tekende vorige week snel Shirt, z’n eerste rapper bij Third Man, z’n eigenhandig opgerichte platenmaatschappij TTT Wat betreft het werk van de heer Shirt: het lijkt een beetje op dat van Earl Sweatshirt, maar dan korter van stof TTT Van de doden niets dan goederen: de oude Volvo van David Bowie is verkocht voor meer dan 180.000 euro, meer dan het driedubbele dan wat geschat werd. Bouwjaar: 1981. Kilometers op de teller: amper 50.000. De kans dat u er Antwerpen nog mee binnenkomt: klein TTT Wie iets kleiners zoekt, kan in de lente dan weer bieden op de motorfiets die John Lennon tussen 1969 en 1971 gebruikte om op z’n riante landgoed in Surrey de post uit de brievenbus te gaan halen. Geschatte waarde: zo’n 33.000 euro. Niet goedkoop, maar voor dat geld hebt u wel iets om uw trots elektrisch fietsende buren te overklassen, daar op het Zuid TTT Voor wie het nog bijhoudt: Sean Combs, beter gekend als ‘Puff Daddy’, ‘P Diddy’, ‘Puffy’, ‘Diddy’ en ‘Marianne van Thuis’, heeft dan tóch besloten z’n naam te veranderen in ‘Love’ TTT De eerste keer dat hij dat deed was al in november – om vervolgens twee dagen later terug te komen op zijn beslissing en die af te doen als ‘een grap’. Love: ‘Ik trek mijn eerdere terugtrekking terug’. Om de Nederlandse filosofen Peppi en Kokki te parafraseren: boing boing, tuut tuut TTT Johnny Marr heeft daarentegen laten weten dat hij níét van naam wenst te veranderen, maar dat dat heel wat mensen er blijkbaar niet van weerhoudt hem aan te spreken op straat om te vragen of hij toevallig Noel Gallagher niet is. Johnny: ‘Ik vind het niet eens zo erg. Soms zeg ik gewoon ja’ TTT Nu écht wel stilaan terug van weggeweest: deportaties. En A Perfect Circle, die ook TTT Als nieuwjaarscadeau heeft Maynard James Keenan namelijk een nieuw nummer online gezet met de titel ‘Disillusioned’. Een volwaardige plaat, hun eerste in veertien jaar, zou later dit jaar volgen TTT Barack Obama, nochtans niets meer om handen tegenwoordig, heeft ietwat laattijdig z’n eindejaarslijstje ingevuld en op Facebook gegooid. Een greep uit Barry’s favoriete nummers uit 2017: ‘Humble’ van Kendrick Lamar, ‘Family Feud’ van Jay-Z, ‘Chanel’ van Frank Ocean, en ‘The System Only Dreams in Total Darkness’ van The National TTT Uitkijken naar volgende week, wanneer we wellicht zullen kunnen melden dat Donald Trump iedereen erop wijst dat zijn lijst langer is dan die van Obama.