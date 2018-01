TTT-berichten - Café-uitbater die klanten bespiedde op toilet verdedigt zich: 'Ze zaten op mijn bril'

Wie de bovenhand heeft gehaald in het gehannes tussen Radiohead en Lana Del Rey, was bij het ter perse gaan nog niet duidelijk, maar de vete had in elk geval wat weg van de Marathon van Beringen: wie er ook wint, je staat aan het eind altijd voor Paal TTT Samenvatting: Lana maakte via sociale media bekend dat ze werd aangeklaagd door die van Radiohead, die tussen het somberen op de tourbus door haar ‘Get Free’ hadden gehoord en er ‘Creep’ in hadden herkend. Goed gezien van Lana: als Thom Yorke ‘Creep’ niet meer wil spelen, moet iemand anders het doen TTT Lollig werd het pas toen er een tegenbericht kwam uit het kamp van Radiohead, waar beweerd werd dat er helemaal geen rechtszaak liep: ‘Er is alleen overleg geweest.’ Klopt ook al niet: dat de band 100 procent van de rechten op ‘Get Free’ eist, zoals Lana beweert TTT En dan zeggen dat Radiohead in de jaren 90 zélf succesvol aangeklaagd werd voor plagiaat door de songschrijvers van The Hollies, die in ‘Creep’ hun ‘The Air That I Breathe’ hoorden. Zelfs het idee om iemand aan te klagen voor ‘Creep’ is niet meer origineel TTT Meer pech voor Lana: ze moest een concert in Kansas City afzeggen omdat ze griep had. Thom Yorke: ‘Die heeft ze óók van mij’ TTT Willie Nelson kampt eveneens met gezondheidsproblemen. In San Diego moest hij na vijf minuten alweer richting kleedkamer met ademhalingsproblemen. Volgens zijn management gaat het om een zware verkoudheid. Of om griep TTT Wat ons doet afvragen: wat deed Willie bij Lana Del Rey? TTT Zal nooit meer griep krijgen: ‘Fast’ Eddie Clarke, tot vorige week het laatste levende lid van de originele bezetting van Motörhead. Een longontsteking deed het ’m, Clarke werd 67. Melige troep à la ‘Mogen ze een mooi deuntje spelen daarboven’ mag u inslikken: niemand die ooit bij Motörhead heeft gezeten, raakt in de hemel TTT Op Facebook doet een oproep de ronde om in een moshpit in het Louvre te voorzien, pal voor de Mona Lisa. Wie altijd al zo’n met een peperdure camera vergroeide Japanner in het gezicht wilde trappen: afspraak op 10 februari. Josh Homme heeft al op ‘Geïnteresseerd’ geklikt

TTT Het idee komt van een Belgische student. Een beter teken dat het weer bloktijd is, krijgt u niet TTT Goed voor het milieu: sterke armen der wet in het Nieuw-Zeelandse Dunedin die grasgroen lachen. Een plaatselijke stoorzender is erin geslaagd meermaals NWA’s ‘Fuck Tha Police’ door de politieradio’s te laten schallen. Wellicht is het de dader meer te doen om de boodschap dan om z’n grote liefde voor hiphop: af en toe speelt hij ook de versie van Rage Against The Machine TTT Doen wat ze beloofd hebben: The Breeders, die dit jaar zoals aangekondigd met een nieuwe plaat komen. ‘All Nerve’ verschijnt op 2 maart, werd opgenomen in dezelfde bezetting als op ‘The Last Splash’ en telt gastoptredens van Courtney Barnett en Steve Albini TTT Car Seat Headrest doet hetzelfde en komt in februari met nieuwe muziek. Al is ‘nieuw’ niet meer wat het geweest is: het gaat om een heropgenomen en volgens Will Toledo vollediger versie van zijn ‘Twin Fantasy’ uit 2011. Het resultaat brengt hij in mei in een ongetwijfeld mooi tot het randje volgelopen AB TTT Raar: in de luchthaven van Tokio werd onlangs Daniel Burton Whitmore gearresteerd, de frontman van Powerclown, een Canadese Iron Maiden-covergroep waarvan de leden als clowns op het podium staan. Whitmore, die optreedt als Dicksee Di’Anno, werd opgepakt nadat in zijn gitaarkist een goeie tien kilo drugs was ontdekt in een dubbele bodem. Medebandlid Sketchy Klown in een bezorgde reactie: ‘We hopen op een klein mirakel. Of nee, maak daar een groot mirakel van. Zelfs hij, met zijn nachtegalenstem en zijn fluwelen charme, zal zich hier niet uit kunnen kletsen. Hij spreekt namelijk geen Japans.’ TTT De douanebeambten van de luchthaven pikten Whitmore uit de rij omdat hij verdacht hard aan het zweten was. Dat krassende geluid dat u nu hoort, zijn de herenigde Kreuners, die verwoed hun Japanse reünietournee zijn beginnen te schrappen.