Toutpartout Sessions: Great Lake Swimmers struint door de straten van Patershol

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Ze hadden al eens een bescheiden hitje met hun fijne single 'Your Rocky Spine' en waren, in een schoner radioverleden, kind aan huis in het legendarische programma 'Duyster'. En dat weerspiegelt meteen de weemoed en melancholie van hun sound. De Canadese indiefolkband rond Tony Dekker floreert in doorleefde Americana en weet als geen ander de pracht van de natuur vast te leggen op plaat.

Al moeten we toegeven dat ook ver weg van de natuur, namelijk in de steegjes van de pittoreske Gentse buurt Patershol, de muziek van Great Lake Swimmers prachtig kan weergalmen.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.