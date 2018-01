TTT-berichten - Bizar: Siegfried Bracke was de enige die níét in de loge zat

'Een geflatteerde Andrew W.K. haalde meteen z'n beurs boven'

Bij het ter perse gaan nog altijd geen duidelijkheid over wat ervoor gezorgd heeft dat de wereld het voortaan zonder Dolores O’Riordan moet stellen, maar de platenverkoop van The Cranberries is sinds haar dood alvast gevoelig gestegen. Een magere troost is nog altijd een troost TTT Nu al aftellen naar de Boekenbeurs: de nog in leven verkerende Beastie Boys, Mike D en Ad‑Rock, zouden eindelijk klaar zijn met hun gezamenlijke memoires. Niets te vroeg, de heren begonnen er al aan in 2013 TTT Nog meer ‘Beter laat dan nooit’: Brian Wilson is op 75-jarige leeftijd thuisgekomen met een goed rapport. De directrice van Wilsons voormalige middelbare school heeft de ‘F’ die hij ooit kreeg voor een zelfgeschreven muziekstukje meer dan een halve eeuw na datum omgetoverd in een ‘A’. Het deuntje in kwestie kent u: het zou later ‘Surfin’’ gaan heten, en werd de eerste single van The Beach Boys TTT Trent Reznor heeft in de rechtbank z’n gram gehaald tegen een buurman die hem en zijn gezin al maandenlang lastigviel. De buur zou Trent meer dan eens hebben toegeroepen dat de duivel op een dag voor hem zou verschijnen. Wij vinden: ook Lucifer heeft recht op een handtekening van z’n idool TTT De buur kreeg een contactverbod opgelegd: voortaan moet hij minstens tien meter afstand bewaren tot Trent en z’n familie. Tien meter: daar heeft ie, tenzij hij voortaan wat luider praat, niet van terug TTT Droomt ook ú ervan om nonsens te schreeuwen naar een bekendheid? Dan volgt nu een buitenkans: voor de juiste prijs kunt u de huurder worden van Rihanna, die een bescheiden paleisje aanbiedt in West-Hollywood. Extra argument? Als u uw huur eens een maandje te laat betaalt, zegt u er gewoon bij: ‘Die is nog voor Pukkelpop’ TTT Iets anders nu, want ook al zijn de gemeenteraadsverkiezingen nog ver weg, we focussen toch al graag even op Namen. Meer bepaald die die deze zomer in het Openluchttheater staan. Intergalactic Lovers (23/6), Calexico en Depedro (1/7), Elvis Costello (!) (3/7), Melody Gardot (10/7), Portugal The Man (22/7) en Dweezil Zappa (26/7). Heeft dan weer afgezegd: het veelbelovende folkduo Samen. Een probleem met de verdeling van de gage, zoiets TTT Een fan van Andrew W.K. – niet lachen, ze bestaan – is erin geslaagd z’n boete voor overdreven snelheid te laten betalen door de man zelf. De Brit kreeg een rekening van honderd pond in de bus nadat hij naar eigen zeggen door W.K.’s muziek meegesleept werd. Een geflatteerde Andrew haalde daarop meteen z’n beurs boven, waarna hij ook nog eens zijn portefeuille opdiepte TTT Overkomt ons ook weleens als Andrew W.K. op de radio komt. Onze eerste reflex is altijd: er zo snel mogelijk van wegrijden TTT Buitenkans voor wie altijd al eens naar Motörhead wou gaan kijken zónder datgene wat Motörhead de moeite maakte: de na de dood van Lemmy overblijvende leden zijn van plan nog een paar concerten te spelen om hun onvervangbare frontman te eren. Volgens gitarist Phil Campbell zullen ze daarbij de hulp krijgen van ‘een paar speciale gasten’. Ten tijde van Lemmy heetten die gewoonlijk Jack en Daniel TTT De nieuwe plaat van Jack White heeft een titel en een datum gekregen: respectievelijk ‘Boarding House Reach’ en ‘23 maart’. Voor eventuele vragen kunt u zich altijd richten tot White zelf, die in juli zal afzakken naar Werchter, waar – als het even meevalt – op datzelfde moment net een rockfestival zal worden georganiseerd. Duimen! TTT Toevallig ook van plan een plaat te droppen op 23 maart: Preoccupations, het voormalige Viet Cong. De schijf zal ietwat vergezocht ‘New Material’ heten, en zou volgens frontman Matt Flegel ‘een ode zijn aan depressie’. Mochten ze bij de Antwerpse SP.A nog muziek zoeken voor de campagne: niet twijfelen, Tom!