Toutpartout Sessions: Hong Kong Dong palmt De Krook in met hun excentrieke elektronica

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

In 2008 al stond Hong Kong Dong in de finale van onze Rock Rally en nu maken ze na een hiatus van ongeveer 5 jaar een geslaagde comeback. Broer en zus Zeebroek vonden zich samen Geoffrey Burton opnieuw uit op hun meest recente plaat 'Kala Kala'. Daarin nemen ze afscheid van de oude rockgeluiden die hun debuut 'Sweet Sensations' overstemde. 'Kala Kala' is een psychedelische trip, zonder geestverruimende middelen weliswaar. Donkere en mysterieuze melodieën in combinatie met hun immer prominente synths. Elektronische loops en de meest absurde lyrics.

Hun song 'Smartphone' werd opgenomen in De Krook, de nieuwe openbare bib die tegelijk zo veel meer is. Dit architecturale kunstwerk is een unieke ontmoetingsplaats voor bewoners, studenten en bezoekers. En een uitstekende setting voor livesessies, zo blijkt.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.