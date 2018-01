TTT-berichten: Elke dag leek Mark E. Smith een beetje meer op Etienne Vermeersch

Na zestig jaar vertrokken naar the pub in the sky: Mark E. Smith, niet alleen ‘frontman van’, maar het gehele The Fall in persoon. Smith leed al even aan wat zijn manager eerder ‘een bizarre aandoening’ had genoemd. Recente foto’s van Smith tonen hóé bizar: elke dag leek hij een beetje meer op Etienne Vermeersch TTT De hele muziekwereld viel na het nieuws over de eigen voeten om zoveel mogelijk herinneringen op te halen aan de man. We bloemlezen de beste TTT Zoals die van Garbage: ‘We zullen nooit die keer vergeten dat je naar een optreden van ons kwam. Vooral dan hoe je achteraf zei dat je het even spannend vond als verf zien drogen’ TTT Ook gelezen: ‘The Fall was de enige band die voor zijn optreden in de show van Jools Holland contractueel liet vastleggen dat Jools te allen tijde z’n boogiewoogie-getokkel voor zich moest houden’ TTT ‘Nou, zonder Mark vinden wij er ook geen ruk meer aan,’ aldus het verzamelde Slayer, dat liet weten nog één wereldtournee te zullen ondernemen om er dan, na 35 jaar, definitief mee op te houden. De bekendmaking bracht ook economische schade met zich mee: een dozijn oordopjesfabrikanten vroeg meteen het failliet aan TTT ‘Nou, zonder Slayer vind ik er ook geen ruk meer aan,’ aldus Elton John, die liet weten in september zijn laatste tournee te zullen aftrappen. ‘En als ik zeg dat ik ermee ophoud, is het ook echt gedaan. Ik ben Cher niet’ TTT ‘Nou, zonder Elton vind ik er ook geen ruk meer aan,’ aldus Neil Diamond, die liet weten het ook voor bekeken te houden. Geen afscheidstournee evenwel: Neil heeft parkinson en stopt er meteen mee TTT ‘Nou, zonder Neil vind ik er ook geen ruk meer aan,’ aldus Jim Rodford, bassist van The Kinks, en hij viel van de trap. Rodford overleefde de val niet, hij werd 76 TTT ‘Nou, zonder Jim vinden wij er ook geen ruk meer aan,’ aldus Lynyrd Skynyrd, die… Wacht, bestáát Lynyrd Skynyrd nog? Hoe dan ook, ze vertrekken in mei op hun laatste tournee TTT De doodsoorzaak van opper-Cranberry Dolores O’Riordan zou bekend zijn, en die klinkt akelig bekend in de oren: een onopzettelijke overdosis fentanyl, dezelfde pijnstiller die ook Prince, en Tom Petty het duwtje richting eeuwige coulissen gaf TTT Mark E. Smith over die keer dat hij xtc probeerde: ‘Het was verschrikkelijk, plots ging ik iedereen graag zien’ TTT Nog niet dood, al durven we dat van haar carrière niet meer te beweren: Erykah Badu, die vorige week tijdens een interview zei in iederéén iets goeds te zien, ‘zelfs in Hitler’. Toen de verbouwereerde journalist wilde weten wat dan precies, antwoordde Erykah: ‘Hij was een prima schilder.’ Exit stage left, miss Badu TTT Mark E. Smith, gevraagd wat hij zou doen als eerste minister: ‘De prijs van sigaretten halveren, die van gezond eten verdubbelen, en de oorlog verklaren aan Frankrijk.’ Erykah Badu knikt instemmend TTT 50 Cent, een jaar geleden nog zo blut als een kleurenblinde beroepsgokker die tijdens een rondje roulette net alles heeft ingezet op blauw, is weer steenrijk. Fiddy was vier jaar geleden één van de eerste hiphopartiesten die bitcoins aanvaardden als betaling, een beslissing die hem vandaag een goeie 6 miljoen euro opbrengt. 50 Cent, nog altijd geen Paul D’Hoore: ‘Ik was al vergeten dat ik ze had’ TTT Mark E. Smith, tegen de gitarist die naar de andere kant van het podium wandelde om zichzelf beter te kunnen horen: ‘Wie denk je dat je bent, U2?’ TTT En toen hem in een festivalbackstage verteld werd dat de repeterende band waar hij naar had staan schreeuwen om op te houden Mumford & Sons was, op dat moment bovenaan in de hitlijsten: ‘Ik vond ze anders klinken als een stelletje achterlijke folkzangers’ TTT Jack White heeft een fatwa uitgesproken tegen smartphones. Toeschouwers moeten tijdens zijn volgende tournee hun gsm in een zichzelf verzegelend zakje stoppen, dat ze pas ná het concert kunnen openen TTT Nog één gerucht over Mark E. Smith: ooit zou hij een geluidsman ontslagen hebben omdat die in zijn bijzijn een slaatje gegeten had TTT De geluidsman, nog sla tussen de tanden, kon er achteraf gelukkig mee lachen. Zij het groen