Toutpartout Sessions: Peter Kernel maakt met hun stoere gitaarriffs alle meditatie onmogelijk

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Afgelopen week hadden we een sessie vanuit de Krook, de nieuwe prachtige stadsbibliotheek van Gent. Gelukkig staat de oude bibliotheek niet leeg, deze wordt omgetoverd tot NEST: een 'living lab' met o.a. een co-workingplek, onmoetingscafé, restaurant én een stilte/meditatiekamer.

Dat het in die stiltekamer niet altijd stil is, bewijst deze nieuwe sessie met het half-Zwitserse, half Canadese duo Peter Kernel. Stoere gitaarriffs, dromerige teksten, een nonchalante sfeer maar steengoed gebracht. En dit is hun nieuwe single 'There's Nothing Like You'.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.