TTT-berichten - Neil Young speelt mee in een western: 'De hoed had ik al'

Dood: David Bowie. Geen nieuws, maar we kunnen het niet genoeg herhalen TTT Zie ook: Leonard Cohen, die – en nu zijn we er – vorige week, ondanks zijn permanente staat van pleite zijn, wel zijn eerste Grammy won. Vieren! TTT Vijven! Zessen! TTT Cohen had volgens mensen die het kunnen weten de beste Rockperformance van het Jaar neergezet met ‘You Want It Darker’. Rockperformance: de grote tragedie is dat we nooit zullen weten wat Leonard er zelf van zou hebben gedacht TTT Zo waren er nog wel meer dwalingen op de Grammy-avond: Bruno Mars won maar liefst zes van die ondingen, waaronder die voor Plaat van het Jaar en Nummer van het Jaar TTT Kilometers verderop verslikte Justin Vernon van Bon Iver zich voor de tv in z’n cornflakes, hij greep naar zijn iPhone en duwde op het icoontje van de blauwe schijtlijster: ‘No offence to Mr. Mars, but you absolutely have to be shitting me.’ Justin legde z’n typende vinger op de zere plek: ‘Mr. Mars heeft naam gemaakt in de industrie door hits te maken uit oude hits’ TTT Lorde, met d’r ‘Melodrama’ de enige genomineerde vrouw voor Plaat van het Jaar, greep er dus naast. Maar ze is wél mooi de morele winnaar: melodrama zou er nog genoeg zijn, die avond. Zo was Lorde ook de enige artiest in die categorie die níét gevraagd was om tijdens de uitreiking op te treden. Een slag in het gezicht van alle vrouwen, want ondertussen werd zelfs Shaggy, anno 2018 qua irrelevantie alleen nog geklopt door bakeliet, op het podium gehaald voor een deuntje TTT Nu zijn er in de geschiedenis al betere momenten geweest om je de toorn van De Vrouw op de hals te halen, maar toen iemand met een slecht karakter – waarschijnlijk een journalist – Grammy-baas Neil Portnow vroeg hoe het kwam dat er in de hele uitzending maar één vrouw een Grammy mocht komen ophalen, pareerde Neil met: ‘Ze moeten maar beter hun best doen.’ Een uitspraak die, mocht er ooit een categorie Slechte Ideeën in het leven geroepen worden, ongeveer evenveel Grammy’s naar de kop gemikt zou krijgen als Claude François’ idee in 1978 om tijd te besparen door de badkamerlamp vanonder de douche te vervangen TTT Prince, die net als Leonard al even geen dokterskosten meer heeft, won geen Grammy. Niet erg, want elders in the old US of A wonnen zijn nabestaanden wel de rechtszaak tegen George Boxill, de producer die van plan was om een pak onuitgegeven materiaal op de markt te gooien dat hij ooit opgenomen had met de purperen anderhalve meter TTT De nummers in kwestie blijven dus even onuitgegeven als voorheen, al vonden de nabestaanden het idee om nog wat duiten uit de carrière van Prince te meppen toch niet zo slecht: ze staan zelf op het punt om heel wat in de kluis achtergelaten songs met geweld de markt op te jagen TTT Wilco wil dan weer een online radiozender opstarten. Wilco-world Radio zal tien uur aan interviews, liveopnames en – er is duidelijk een markt voor – onuitgegeven materiaal uitzenden. Fijn, maar u hebt er natuurlijk Radio Maria niet mee terug TTT Neil Young gaat meespelen in een western. De film heet ‘Paradox’ en gaat dit jaar nog in première. Neil: ‘De hoed had ik al’ TTT Ook Willie Nelson zal volgens de makers meedoen. Als rooksignaal, wellicht TTT Mike Shinoda, de overblijvende frontman van Linkin Park, heeft laten verstaan dat hij geenszins van plan is de band op te doeken na de dood van Chester Bennington. Het idee om op tournee te gaan met een hologram van Chester, zoals voorgesteld door een paar fans, vond hij echter ‘verschrikkelijk’ TTT Niet schrikken, maar iemand in Linkin Park heeft net blijk gegeven van goede smaak TTT Zo, een hele pagina af en niet stilgestaan bij de MIA’s. Of toch: hoeveel keer moet Millionaire nog verrijzen voor ze krijgen wat ze verdienen? TTT Stuur uw antwoord op een gele briefkaart naar de Humo-redactie, Brusselsesteenweg 347 in Asse, ter attentie van