Toutpartout Sessions: Public Psyche in het nagelnieuwe 'De Kolonie'

Omdat in tijden van #metoo de bandnaam 'Rape Blossoms' niet érg veel deuren opende (ook al gaat het hier om onschuldige koolbloesems), gaat de Gentse postpunkband sinds begin vorig jaar door het leven als Public Psyche. Dat een andere naam allesbehalve een compleet ander oeuvre oplevert, bewijzen ze met 'No New Violence'. Die EP staat net als hun voorloper vol venijnige kraut, wave en postpunk, deze keer met prominentere synths.

Ze spelen 'Elevator' in het nieuwe cultuurhuisje ‘De Kolonie’ op Sint-Jacobs. Nu nog een werf onder constructie, maar vanaf maart kunt u er rondhangen en regelmatig een concert meepikken.

