TTT-berichten - Nooit een goed idee: berichten als '@lanadelrey Raad eens wie er gekidnapt wordt vanavond?']

Drake, het soort rapper waar een samensteller van TTT-berichten dankbaar voor is, is in Miami een supermarkt binnengevallen. Hij riep met een megafoon om dat hij de rekening van alle aanwezigen zou betalen. Die belofte kostte hem 50.000 dollar. En dan mocht hij nog blij zijn dat er maar drie klanten waren in die Delhaize-winkel TTT Een desondanks wat sip kijkende shopper: ‘Jammer dat het nu net Tournée Minérale is’ TTT Bijna waren we Lana Del Rey kwijt: een schobbejak met kidnapplannen en een scherp mes stond haar in Orlando op te wachten voor de concertzaal waar ze later die avond zou optreden. Gelukkig was de arm der wet lang genoeg én in vorm: een reeks cryptische boodschappen van de gek aan Lana op sociale media hadden ettelijke wenkbrauwen de hoogte ingejaagd op het politiebureau TTT Berichten als ‘@lanadelrey Raad eens wie er gekidnapt wordt vanavond?’ zijn nooit een goed idee TTT Stop maar met bidden, het is toch gebeurd: de Spice Girls zouden na veel vijven en zessen dan toch aan een reünie toe zijn. ‘Concrete plannen zijn er nog niet, wel intenties.’ Klinkt meer als een regeringsverklaring, maar goed TTT En dan moest ‘Het geld is nu echt wel stilaan op’ nog volgen TTT Begin maar te bidden dat de Backstreet Boys niet op ideeën komen. Al steekt de arm der wet daar misschien ook nog een stokje voor: ene Melissa Schuman, voormalig lid van de popgroep Dream, heeft een klacht ingediend bij de politie tegen Nick Carter, de mooiste en domste van de Backstreet Boys. Carter zou Schuman in 2002 verkracht hebben in een hotelkamer. Hij blijft erbij dat het om seks met wederzijdse instemming ging. Al was hij op het moment zelf wat in de war: ‘Normaal ben ik de enige die huilt tijdens de seks’ TTT Ozzy Osbourne heeft er geen problemen mee als hij na zijn dood wereldwijd op podia zou blijven verschijnen als hologram: ‘Ik ben dan toch dood, ik zal er niet veel over te zeggen hebben’ TTT Het zijn dan ook gouden tijden voor doorzichtige pastiches van echte mensen: de verkiezingen komen eraan. Overigens had Justin Timberlake plannen om tijdens zijn optreden in de pauze van de Amerikaanse Super Bowl met een hologram op te treden. Dat hologram zou er echter één van Prince geweest zijn, en dat maakte Sheila E kwaad: ‘Ik heb Prince beloofd dat ik nooit iemand een hologram van hem zou laten maken als hij zou sterven.’ Géén hologram van Prince in de Super Bowl dus, wél een ode door Timberlake, die ‘I Would Die 4 U’ coverde TTT De legendarische producer Quincy Jones leeft wel nog, maar doet dat alsof er geen dagen meer zullen volgen. De man schaaft namelijk hevig verder aan zijn eigen mythe. Zo gaf een behoorlijk op dreef zijnde Quincy vorige week een interview waarin hij The Beatles niet alleen een ongetalenteerd zootje lullo’s – ‘no-playing motherfuckers’, in zijn woorden – noemde, hij liet ook uitschijnen dat hij weet wie Kennedy heeft vermoord (‘We mogen het er eigenlijk niet over hebben’) TTT En omdat hij nog vijf minuten over had, haalde Quincy herinneringen op aan die keer dat hij, op haar vraag natuurlijk, op stap ging met Ivanka Trump: ‘Ongelofelijke benen, alleen jammer van haar vader.’ Serge: bal in jouw kamp TTT In Alameda, Californië staat 10 februari voortaan bekend als Cliff Burton Day: de bassist van Metallica zou op die dag 56 geworden zijn, ware het niet dat hij in 1986 jammerlijk verpletterd werd tijdens een ongeval met de tourbus van de band. Openbaar vervoer voor één dag gratis maken: het minste wat ze kunnen doen in Alameda TTT Lady Gaga heeft alle resterende data van haar tournee geschrapt omdat ze aan hevige pijn zou lijden. Tegenslag, maar als ze Sheila E niets heeft doen beloven over hologrammen, valt er misschien nog iets te regelen TTT Ook Elton John heeft twee data van zijn tournee geschrapt: Elton wil in mei het Britse koninklijke huwelijk meemaken. Problemen voor de huwelijksplanners: het ziet er naar uit dat ze nu twéé veeleisende queens zullen moeten huisvesten