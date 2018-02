Zet Valentijnsdag goed in met Ryan Adams' 'Baby I Love You'

Het is weer Valentijnsdag, en dat betekent dat we bij Humo alle romantische zielen net iets meer verwennen dan gewoonlijk. En hoe kunnen we dat beter doen dan met een gloednieuwe single van Ryan Adams (ja u leest het goed, zonder de 'b' in de voornaam)? 'Baby I Love You' is de eerste opvolger van 'Prisoner', het studioalbum dat de Amerikaan in 2017 uitbracht. Na een fameuze twitterruzie met Julian Casablancas, de zanger van The Strokes heeft Adams duidelijk besloten om het wat rustiger aan te doen. En daar kunnen wij hem zeker in volgen. Geniet dus (al dan niet met uw geliefde) van dit gloednieuw Valentijnsnummer!