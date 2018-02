Schandaal bij Oxfam: arme boeren voelen zich genaaid

'De uitvaart van Mark E Smith verliep respectloos. Hij zou het geweldig gevonden hebben'

TTT Michelle Obama zat gewoon thuis, een mixtape samen te stellen voor manlief. Het resultaat mikte ze, omdat Cupido het her en der naar verluidt weer eens liet afweten, tot ieders nut op het internet. De lijst bevat 44 nummers, daar Barack in betere tijden de 44ste president was TTT Komen onder anderen voorbij: Barry White, Diana Ross, Kendrick Lamar, Van Morrison, Stevie Wonder en Elton John TTT Donald Trump, niet iemand die zich met de glimlach laat overklassen, stelde daarop in zeven haasten een mixtape samen met – ‘Eentje beter!’ – 45 nummers: 44 keer het Amerikaanse volkslied, plus de opname van die ene, indrukwekkend langgerekte cheeseburgerscheet die hij sindsdien pochend aan élke bezoeker van het Oval Office laat horen TTT Zonder naad, brug noch tunnel over naar ‘Soft and Wet’ van Prince TTT Voor een kleine bijdrage van 490.000 dollar kan u immers mede-eigenaar worden van het deuntje, te vinden op het debuut van Hij Die Op Z’n Tenen Moest Staan Om Z’n Eigen Hoed Op Te Zetten. De rechten op het nummer worden verkocht door producer Chris Moon, die erbij laat weten dat hij zich ‘jarenlang geamuseerd heeft met het nummer’. Best eens afwassen voor gebruik dus TTT Een Ierse fan van Red Hot Chili Peppers dacht op het koopje van z’n leven gestoten te zijn toen hij voor geen geld tickets kon kopen voor een concert van de band in Belfast. Even later besefte de man echter dat hij op weg was naar een concert van Red Hot Chilli Pípers – volgens de biografie op hun website ‘de bekendste doedelzakband op deze planeet’ TTT De band, in een euforisch toeterende reactie: ‘Eindelijk is er iemand ingetrapt!’ TTT Bloemen, kransen noch afscheidstournee: Customs houdt het voor bekeken TTT De uitvaart van Mark E Smith van The Fall is uitgedraaid op een rondje knokken. Ben Pritchard, voormalig The Fall-gitarist: ‘We waren nog geen halfuur ver met de koffietafel of er werd al met flessen gegooid. Totaal respectloos. Mark zou het geweldig gevonden hebben’ TTT Hier alle groepen opnoemen met clowns in het gelid is onbegonnen werk, dus beperken we ons tot het mieterse Slipknot. Dat heeft bij monde van hún dienstdoende clown bekendgemaakt niet meer te zullen touren met Foo Fighters omdat hun fans incompatibel zouden zijn met die van Dave Grohl en kornuiten TTT De clown in kwestie: ‘We zouden veel nieuwe fans kunnen winnen door met hen te spelen, maar dat willen we niet. We willen fans die angstaanvallen hebben, waarvan de ouders op scheiden staan, die onaangepast zijn en genderproblemen hebben’ TTT Heeft ook genderproblemen, zij het op enigszins andere manier: de organisatie van de Grammy’s, die onder vuur ligt omdat ze vrouwelijke artiesten niet genoeg kansen zou bieden. De organisatie verweert zich nu door toe te geven dat er inderdaad beterschap mogelijk is, maar dat het probleem nu ook weer niet zó prangend is. Vrij vertaald: ‘We hebben 99 problemen, maar dit is er geen van’ TTT Ook de steeds sterker op Cois Pelckmans gelijkende Billy Corgan gaat op originele wijze vrouwenproblemen uit de weg: voor de op til staande reünie van zijn Smashing Pumpkins heeft Billy namelijk alle originele leden uitgenodigd behálve bassiste D’arcy Wretzky. Volgens Billy omdat D’arcy geen zin had, volgens D’arcy omdat Billy liegt en haar zelfs nooit gevraagd heeft. ‘Ik denk stilaan dat Billy een hersentumor heeft, hoe kan een mens anders zo lang zó onuitstaanbaar zijn’ TTT Wat naast Wretzky overblijft van de band – Corgan, gitarist James Iha, drummer Jimmy Chamberlin – wordt aangevuld met gitarist Jeff Schroeder om deze zomer op tournee te vertrekken door Amerika en songs te spelen uit de eerste vijf Pumpkins-platen TTT Geen hersentumor maar Parkinson: de zeventigjarige Glenn Tipton, gitarist van het gestaag naar de eeuwigheid pikkelende Judas Priest, gaat met pensioen TTT Geruchten dat Kendrick Lamar telefoons zou verbieden op zijn concerten blijken onwaar: niet gsm’s maar professionele fotografen mogen er niet meer in TTT In de plaats zullen enkel amateurs toegelaten worden, die onscherpe beelden zullen schieten van hun voeten, het plafond, en hun lensdopje