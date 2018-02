Toutpartout Sessions: The Girl Who Cried Wolf laat het Gruutenbier gisten

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Een van de fijnste plekjes van Gent is stadsbrouwerij Gruut van Annick De Splenter. En wat past er beter bij een goed glas Belgisch bier dan goede Belgische livemuziek? Hey, maar wat een geluk, want kijk wie daar is: het is The Girl Who Cried Wolf. De vijfkoppige doompopformatie speelt hun single 'The Deer'.

De band brengt op 28 maart hun nieuwe concept EP uit, getiteld 'Three Beggars and A Thief’ en gebaseerd op Lars von Trier’s Anti-Christ. Wil je ze eens live zien? Dat kan:

10/03 - Gent - Live sessie radio - Urgent.FM

28/3 - Brussel - Bonnefooi > EP Release show

27/4 - Antwerpen - Cabron - Lokale Helden (Poppunt)

28/4 - Gent - De Loge

21/6 - Gent - Kinky Star

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.