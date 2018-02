Stormzy 'disst' Theresa May, Gorillaz veroordeelt Brexit en Ed Sheeran valt uit de boot: dit waren de Brit Awards 2018

Dit jaar nam komediant Jack Whitehall, die u misschien wel kent van de tv-serie ‘Fresh Meat’, de presentatie van de show op zich. In tegenstelling tot het presentatieduo van vorig jaar met Dermot O’Leary en Emma Willis, slaagde deze eerste er wél in om grappig te zijn en de show wat kleur te geven.

“Theresa May, where’s the money for Grenfell?”

Naast ‘British male solo artist’ en ‘British album’, won Stormzy met gemak de award voor beste ‘diss’ van de avond. In zijn freestyle performance op het einde van de show, haalde de Londense grimelegende hard uit naar de Britse eerste minister Theresa May. Met de zin 'Theresa May, where’s the money for Grenfell' – ow shit! - hekelde Stormzy May’s koele optreden na de brand in de Grenfell Tower in juni vorig jaar die het leven kostte aan 71 mensen. Pijnlijk.

Damon Albarn van Gorillaz haalt uit naar de Brexit

‘Eindelijk’ moeten Gorillaz gedacht hebben, toen ze de award van ‘British group’ gisteren in ontvangst namen. De band werd in het verleden tweemaal genomineerd voor beste band, maar viel telkens naast de prijzen. Derde keer, goeie keer, dus. Frontman Damon Albarn maakte van zijn acceptance speech gebruik om eens goed zijn mening te geven over de politiek in Engeland. Met de woorden ‘don’t let this country become isolated’ en ‘don’t let yourselves become cut off’ drukte hij zijn ongenoegen uit over de Brexit. Dat leek een teken voor de lichttechnicus om het schijnbaar oneindige betoog bruut te onderbreken, waarna de ceremonie gewoon doorging.

Ed Sheeran wint troostprijs ‘Global Succes Award’

Tegen alle verwachtingen in ging Ed Sheeran dit jaar niet lopen met een zak vol trofeeën. De enige prijs die hij in ontvangst mocht nemen was de ‘Global Succes Award’. De roodharige zanger werd nochtans genomineerd voor ‘British Male Solo Artist’, ‘British Single’, ‘British Album’ en ‘British artist video’, maar viel telkens naast de prijzen. Toch denken wij niet dat de 27-jarige ginger er zijn slaap voor zal laten en wij eerlijk gezegd ook niet.

Foo Fighters geven Brit Awards een rock-'n'-rollkantje

En net toen we ons stilaan begonnen af te vragen of het nu niet eens 'potverdomme tijd is voor een portie gitaargeweld' stormden de Foo Fighters de stage op. Met hun 'Sky Is A Neighborhood' brachten ze een ode aan rock-'n'-rollmuziek in zijn essentie. De live versie van het nummer, gespeeld bovenop een huis, klonk inderdaad verrukkelijk authentiek, en ook wanneer de band hun zoveelste 'Best international group'-award in ontvangst nam, richtte Dave Grohl zijn trofee naar 'all the musicians who get up on stage and plug in and play'.

Verder viel vooral Dua Lipa in de prijzen met de award van ‘British female solo artist’ en ‘British breakthrough act’. Rag’n’Bone Man won dan weer de award van 'British single' met zijn grijsgedraaide hit 'Human'. Verder won Harry Styles 'British artist video' met zijn 'Sign of the Times', Kendrick Lamar werd beste 'International male solo artist' en Lorde kan zich voortaan 'Best international female solo artist' noemen.