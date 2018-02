Na tegenvallende kijkcijfers: Karen maakt een TTT-pagina

'Lorde vindt het blijkbaar niet meer leuk dat u met een potlood de puntjes op haar voorhoofd probeert te verbinden'

TTT Waarom de huidige John het voor bekeken houdt, is onduidelijk, maar wij zetten ons geld in op het werk van een steengoede Yoko Ono-imitator TTT Nieuws in mineur: legendarisch gitaarfabrikant Gibson stevent af op een stevig faillissement. Boekhouders en schuldeisers zitten momenteel aan tafel in de hoop een – komt ie – gunstig akkoord te bereiken TTT Lorde, nog altijd maar 21 lentes jong, heeft het stilaan gehad met lieden die haar goedbedoeld maar ongevraagd tips komen geven om van haar acné af te raken. ‘Ik heb alle medicijnen genomen en heb alle middeltjes geprobeerd.’ Enkele tips die ze kreeg van barmhartige, in sommige gevallen blijkbaar wel voor een practical joke te vinden samaritanen: een gezichtsmasker van honing, royale porties yoghurt met avocado, gezichtsscrubs met perzik TTT Vindt Lorde blijkbaar ook niet meer leuk: dat u met een potlood de puntjes op haar voorhoofd probeert te verbinden. Sneu! TTT Billy Corgan is het dan weer moe dat u ’m komt vragen waarom D’arcy Wretzky geen deel uitmaakt van het herenigde Smashing Pumpkins. Hij wou daarover slechts de volgende cryptische boodschap kwijt: ‘De wereld werkt op een bepaalde manier, en soms is dat moeilijk. Net zoals professioneel worstelen’ TTT Wie weet wat Billy daarmee bedoelt, mag het altijd komen uitleggen op de Humo-redactie. Verder dan ‘Als je even niet oplet, verkoopt Billy Corgan je een klap tegen het achterhoofd met een vouwstoel’ komen we niet TTT Rapper Young Thug heeft op Twitter wereldkundig gemaakt dat hij z’n artiestennaam verandert. Voortaan wil hij bekendstaan als ‘SEX’. Ook zal hij nog maar een paar keer per jaar optreden, nooit als z’n schoonmoeder blijft slapen, en uitzonderlijk twee keer op valentijn TTT ‘We bladerden op een dag door een catalogus van een winkelketen toen we een babyfoon zagen staan die ‘Plug in Baby’ heette. Goeie naam voor een nummer, vonden we.’ Matthew Bellamy geeft toelichting bij de naamkeuze van één van de grootste hits van Muse TTT Hierbij willen we u trouwens warm maken voor de release van ónze eerste single: ‘S0025 Powerjet Dishwasher’. Het resultaat zal brandschoon klinken TTT Jay Z heeft een kostelijk avondje achter de rug. Tijdens een lange nacht in een nachtclub in New York stapelde Hova een rekening op van zo’n 91.000 dollar, with a little help from his friends. Wie zich afvraagt wat een mens tegenwoordig krijgt voor dat geld: veertig flessen champagne, plus 11.000 dollar aan fooi TTT Welluidende geruchten uit vinylville: het roestvrije ‘Aladdin Sane’ van de overleden maar daarom niet minder onsterfelijke David Bowie wordt 45, en zal heruitgegeven worden om dat te vieren TTT The nope show: tijdens een concert in het Amerikaanse Huntington is Marilyn Manson na vier nummers ziedend de coulissen ingestormd om er niet meer uit te komen. Volgens concertgangers leek Manson verward en onsamenhangend, en stond hij net voor z’n exit nog luidkeels het publiek te verwensen terwijl de band achter hem lusteloos improviseerde TTT Altijd een twijfelgeval als Marilyn op het podium weer eens een kant noch wal rakende scheldtirade afsteekt, begeleid door middelmatige muziek: óf hij is boos, óf hij probeert nieuwe nummers uit voor z’n volgende plaat TTT Nog een pover staaltje podiumkunst: Fergie, in een vorig leven nog lid van de intussen volkomen terecht spoorloos verdwenen Black Eyed Peas, heeft voor de ogen van een bomvolle sportarena het Amerikaanse volkslied verkracht. Volgens de entourage van Fergie zou het de bedoeling geweest zijn om ‘een sexy interpretatie’ te brengen van het origineel, maar bekijk vooral zelf de beelden op YouTube en bedenk: als Fergie dát sexy vindt, kan het voorzitterschap van Oxfam niet lang meer uitblijven TTT Hedendaagse helden: de basketspelers in het clipje die in het gelid en met alle moeite ter wereld proberen om hun mondhoeken onder controle te houden tot Fergie klaar is met haar slachtpartij. Gedenk hen, zij bestierven het voor het Vaderland