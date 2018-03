Toutpartout Sessions: Montero tussen de hangende hammen

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Montero, da's niet al te serieuze soft rock en love songs met een toets aan psychedelische pop en vooral veel humor. Met momenten doet het denken aan 70s prog en weelderige/dromerige glam pop. Als ie niet achter zijn instrumenten zit, maakt Ben Montero comics, posters en het artwork van album covers van zijn vriendenclubje, waar onder andere Mac Demarco, Ariel Pink, Kurt Vile en Pond toe behoren. Hij tekende op Chapter Music en nam zijn album - dat later dit jaar zal uitkomen - op in de studio van Mark Ronson.

De band speelt hun nummer 'Vibrations' in het Groot Vleeshuis. Eeuwenlang dé plek voor goed vlees in Gent en nu de plaats waar je lekkerste streekproducten vindt.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.