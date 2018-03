Veganist lichtgewond na slippartij: 'Het was tofuglad'

Uw portie Smashing Pumpkins-heibel voor deze week: D’arcy Wretzky vindt dat Billy Corgan voor geen meter kan zingen en zegt dat The Corgi stiekem zijn eigen fans haat TTT Volgende week: Billy kakt in z’n hand en gooit het resultaat in de richting van D’arcy, die volgens hem een man in vrouwenkleren is die stiekem verliefd is op hem, ‘want plagen is om liefde vragen’ TTT Over naar het nieuws over volwassenen: Charlie Watts, een fijn exemplaar, heeft laten verstaan dat hij er niet bepaald van wakker zou liggen als The Rolling Stones er morgen mee kappen. ‘Het enige wat ik erg zou vinden, is dat we niet als vrienden uit elkaar gaan’ TTT Misschien voelde Charlie wel iets aankomen, want hij was nog niet uitgesproken of Keith Richards kreeg zin in een robbertje met Mick Jagger. Keef, gevraagd door The Wall Street Journal wat hij vond van Micks voornemen om op z’n 73ste nog kinderen te krijgen: ‘Mick’s a randy old bastard. Het wordt stilaan tijd dat hij zich laat steriliseren, je kunt toch geen vader meer zijn op die leeftijd?’ TTT Even later excuseerde Keith zich via zijn Twitter-account – for Charlie’s sake TTT Wie vorige week voorbij het Britse ITV zapte, kon een mooie inkijk krijgen in Shaun Ryder, de omvangrijke frontman van Happy Mondays. Die onderging in het programma ‘100 Years Younger in 21 Days’, in primetime een cafeïnelavement. Volgens experts die nog altijd op vrije voeten verkeren, zou dat aanzienlijk helpen om rimpels tegen te gaan. Resultaat: een onophoudelijk schreeuwende Ryder die via de verkeerde kant tweeënhalve liter koffie ingeschonken kreeg TTT De verpleegster, na de laatste drup: ‘Melk? Suiker?’ TTT Nu maar hopen dat Arno niet op ideeën komt en een tuinslang aansluit op z’n Nespresso-machine TTT Kanye West en Kim Kardashian zullen het met hun families tegen elkaar opnemen in een aflevering van het Amerikaanse ‘Family Feud’ – hier in een ver verleden op antenne te zien geweest als ‘Familieraad’. De verliezer zal naar verluidt Caitlyn Jenner in de familie moeten opnemen TTT Moby, die hardnekkig platen blijft maken alsof ‘Familieraad’ nog in zwang is, beweert de echte bedenker te zijn van de iPhone. ‘Ik besef dat het van de pot gerukt klinkt, maar toen ik jaren geleden van mensen van Apple de allereerste iPod in mijn handen geduwd kreeg, zei ik hun dat we er later ook mee zouden kunnen bellen en foto’s nemen. Ze lachten me uit’ TTT Leesvoer Dat De Moeite Waard Is: Flea, ook op zijn 55ste nog bassist van Red Hot Chili Peppers, die het in Time over druggebruik heeft, zowat de enige constante in zijn omgeving, naast de winden van Anthony Kiedis op de tourbus TTT Lisa Marie Presley, dochter van, klaagt haar voormalige manager aan omdat die de miljoenen van haar pa verbrast zou hebben met riskante beleggingen en slechte beslissingen. Van het fortuin van The King zou vandaag nog amper 14.000 dollar resten, of: Elvis’ dagelijkse cheeseburgerbudget TTT Barry Siegel, de mismanager in kwestie, antwoordde meteen met een rechtszaak tegen Presley. Zij zou spilziek zijn en iemand zoeken om de schuld op af te schuiven TTT Lisa Marie, in totaal vier keer getrouwd én gescheiden, onder anderen met Michael Jackson en Nicolas Cage, die iemand anders verwijt slechte beslissingen te nemen: is er een dokter in de zaal? TTT Wat is dat hemeltergende getik, vraagt u? Onze festivaltelegraaf, die net de nieuwste namen voor Couleur Café doorgeseind krijgt! Lang-kort-lang-kort... Maar genoeg over de huwelijken van Lisa Marie: D’Angelo! Selah Sue! Chronixx! TTT Tot slot nog één keer stilstaan bij de Olympische Winterspelen, want daar heeft de Duitse kunstschaatsster Nicole Schott voor beroering gezorgd. Schott gebruikte als muziek voor haar schaatsnummer de soundtrack van ‘Schindler’s List’. Altijd een gewaagde keuze, maar al helemaal als je landgenoten toevallig de slechteriken zijn in de film TTT Als ze dáár al over vallen, dan kunnen we ons script voor ‘Nazi’s on Ice’ weggooien nog voor we er klaar mee zijn. Dan maar géén avondvullende voorstelling met Koen Crucke als Hermann Göring