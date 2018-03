Beach House naar Autumn Falls

In de lente komt Beach House met een nieuw album om het dan live voor ons te spelen in de herfst. De band staat op 13 oktober in de AB op Autumn Falls, het festival dat de hele herfst duurt en plaatsvindt op tientallen locaties in België.

De herfst duurt nog even, maar komende vrijdag om 10 uur gaan de tickets al in de verkoop. En voor de eerste 35 kopers van een Autumn Falls-combiticket stopt organisator Toutpartout er ook een kaartje bij voor José González die zowel op 24 september in het Concertgebouw in Brugge zal spelen, als drie dagen later in CCHA in Hasselt.

Tickets voor Beach House zijn er vanaf 31 euro, combitickets zullen voor 60 euro weggaan. Vorig jaar stonden onder andere Father John Misty, King Krule, Kevin Morby, Wolf Parade en Portugal. The Man op het festival. Meer informatie over de editie van dit jaar vind je hier.