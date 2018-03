Toutpartout Sessions: In deze kas kweekt Bed Rugs verse grooves

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de Toutpartout Sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Design is alles en alles is design, dus vind je in het Design Museum in Gent de meest uiteenlopende collectie: van robots tot posters, van kunst tot speelgoed. Het levert wonderlijke beelden op in deze nieuwe Toutpartout Sessions (kijk R2D2!) met de Antwepse band (en oud-Rock Rally finalist) Bed Rugs.

De band is inmiddels toe aan hun derde album. De moeilijke derde. Maar Bed Rugs kiest met 'Hard Fun Grand Design' voor de meest ambitieuze weg: ze komen met een collectie home recordings die niet één, maar twéé platen vullen. Broeierige grooves wisselen af met duizelingwekkende soundscapes. Dikke smeren en lagen geluid duikelen lustig over elkaar. Een geestverruimend werkstuk voor de eeuwigheid.

En dit is hun nummer 'Violent Fiction':

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent.