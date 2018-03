TTT-berichten: The National, het haar van Nick Cave, John Travolta en Elton John

'U mag Nick Cave alles vragen, zolang het maar niet over het merk van z'n haarverf gaat'

TTT Gejuich op alle banken. Alleen stonden Matt Berninger en gevolg die dag niet in de Ancienne Belgique op het podium, zelfs niet in Trix, maar in Vorst Nationaal: bij concertgangers bekend als die zaal uit gewapend beton, die ook klínkt alsof ze in engere tijden werd opgetrokken tegen luchtaanvallen van zeppelins bestuurd door kwaaie Teutonen met krulsnorren TTT Hoe groot de batterij geluidsmixers was die in opdracht van The National de beentjes uit de geluidsbrij mocht vissen, hoort u op Record Store Day (21 april), wanneer het resultaat met een sierlijke boog de platenbakken in wordt gemikt TTT Madame ZuZu’s, het theehuis dat Billy Corgan van Smashing Pumpkins zes jaar geleden opende in Chicago, gaat dicht. Volgens Corgan zelf door problemen met de huisbaas, ‘en zeker niet omdat de zaak niet meer goed draaide.’ Al zal het ook niet geholpen hebben dat Billy in zijn café maar drie smaken aanbood: citroen, azijn en salpeter TTT Nick Cave is van plan om een reeks Q&A-sessies te houden met zijn publiek onder de titel ‘So, What Do You Want to Know?’ Volgens Cave zelf mag u ’m alles vragen, en zal hij zijn uiterste best doen om ook nog eens een intelligent antwoord te bedenken. Zolang het maar niet over het merk van z’n haarverf gaat TTT Fred Durst, frontman van het ooit op raadselachtige wijze populair geworden Limp Bizkit, maakt dezer dagen films, en heeft voor zijn nieuwste prent John Travolta zover gekregen om de hoofdrol te spelen TTT ‘Moose’, zoals de film zal heten, gaat over een stalker, zou gebaseerd zijn op échte ervaringen die Durst had met een waanzinnige Limp Bizkit-fan (waren ze dat niet allemaal?), en zou zijn titel gehaald hebben bij wat Travolta elke dag in zíjn haar doet TTT IKEA, marktleider driedimensionale puzzels voor volwassenen, brengt binnenkort een eigen platenspeler uit. Het kleinood zal Frekvens heten, en belooft een buitenkans te worden voor wie de buik vol heeft van hooibergen en altijd al eens op zoek wou naar een naald in een bouwpakket TTT David Byrne gaat door het stof, want niet alleen heeft hij met ‘American Utopia’ – de bespreking vindt u verderop – een licht teleurstellende plaat afgeleverd, er staan volgens Byrne ook te weinig vrouwen op TTT Om heisa voor te zijn, verontschuldigde hij zich via sociale media voor dat euvel: ‘Ik heb er spijt van dat ik niet meer vrouwen gevraagd heb voor ‘American Utopia’. Het is belachelijk van me, en niet hoe ik wil zijn’ TTT En u? Bent u er al achter wie u wil zijn? TTT Microphone fiends Eric B en Rakim anders wel. Namelijk: nog eens zichzelf, na twintig jaar. De twee hebben elkaars telefoonnummer onlangs weer teruggevonden, en hebben om dat te vieren prompt een Amerikaanse reünietournee gepland, hun eerste uitje in meer dan twee decennia. Het weze hen gegund TTT Elton John zal geen publiek meer toelaten op zijn podium tijdens ‘Saturday Night’s Alright for Fighting’. Tijdens een concert in Las Vegas kon één hitsige fan immers z’n tengels niet thuishouden, waarop Elton na een nijdig ‘Fuck off!’ de backstage in beende. Niet de eerste keer dat er gebakkeleid werd: vorige maand kreeg hij tijdens hetzelfde nummer nog een halsketting tegen de tanden gegooid door een evenmin helder denkende toeschouwer TTT Na dat eerste incident veranderde een geschrokken Elton de titel nochtans naar ‘Saturday Night’s Alright for Fighting, but Not Here’. Tevergeefs TTT Shirley Bassey is níét dood, in tegenstelling tot de luide geruchten die vorige week de ronde deden. En mocht u ons niet op ons woord geloven: de ontkenning komt van de 81-jarige Bassey zélf, die nog maar net de geplande crematie kon afzeggen TTT Tot slot: een davering door dooiebomenland. Het Britse muziekblad NME zal na 66 jaar nooit meer op papier verschijnen. Zonde, maar de uitbaters laten weten dat ze al een tijdje hun broek scheuren aan de fysieke uitgave. Het blad blijft wel online bestaan TTT Een samenwerking met De Morgen is nog niet aangekondigd, maar lang kan die niet meer uitblijven. Hodi mihi, cras tibi. U weet wel hoe dat gaat.