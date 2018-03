TTT-berichten: Kanye West, Liam Gallagher, Rihanna, Eddie Vedder, Bono en nog veel meer...

Yeezy, de kledinglijn van Kanye West, is aangeklaagd door een merk dat gespecialiseerd is in outdoorkledij. Twistpunt is, we verzinnen het niet, het camouflagepatroon dat Yeezy gebruikt voor bepaalde kledingstukken. ‘Gestolen van de onze!’ aldus de klagende partij TTT Kanye heeft op advies van z’n advocaat alle geplagieerde camouflagekledij snel laten overbrengen naar een niet nader genoemd bos, waar ze nooit gevonden zullen worden TTT Liam Gallagher – kent u eigenlijk een andere Liam? – heeft Noels vrouw op de korrel genomen én vervolgens de trekker overgehaald door haar op Twitter te vergelijken met Poetin. Vast omdat ze dezelfde kapper hebben TTT Er zit al langer een – haha! – haar in de boter tussen Liam en z’n schoonzus. Onlangs nog wees hij haar op Twitter aan als dé reden waarom Oasis destijds gesplit is TTT Onwaarschijnlijk, maar mocht u in één of andere backstage ooit slaags raken met het verzamelde Radiohead, probeer dan de rechtse hoek van gitarist Ed O’Brien te vermijden. In een vragenronde met The Guardian heeft Jonny Greenwood de vechtlust van elk van z’n bandleden beoordeeld, en Ed bestempeld als de grootste dreiging. ‘Hij is erg pacifistisch, maar hij heeft wel bokstraining gevolgd. Phil, onze drummer, zou zich ook nog wel uit de slag kunnen trekken. Maar de rest? Geen bedreiging’ TTT Madonna heeft haar triomfantelijke terugkeer naar het Hof van Vrouwe Cinema aangekondigd. Madge zal zich voor ‘Taking Flight’ buigen over het levensverhaal van balletdanseres Michaela DePrince, die na een verleden als oorlogswees in Sierra Leone vandaag deel uitmaakt van het Nationale Ballet van Nederland TTT Want als ze te oud zijn om te adopteren, maakt ze er wel een film over TTT De hoofdkazen bij Snapchat hebben zich verontschuldigd voor hun laatste marketingcampagne, waarin gebruikers gevraagd werden of ze liever Rihanna dan wel Chris Brown op de smoel zouden meppen. Geen idee wat de bedoeling was, maar de campagne was een duidelijke verwijzing naar die keer in 2009 toen Brown Rihanna’s tanden probeerde te tellen met z’n knokkels TTT Rihanna natuurlijk boos, en om eerlijk te zijn: wij hadden toch ook wat meer klasse verwacht van een app die door de halve wereld gebruikt wordt om foto’s van piemels door te sturen TTT Dua Lipa, beëdigd popprinses, heeft een paar concerten moeten afzeggen omdat ze dringend naar de tandarts moest. Niet op haar mondje gevallen hoor, het waren de wijsheidstanden die verwijderd moesten worden TTT Roger Daltrey van The Who heeft onthuld dat hij bijna potdoof is: om nog gesprekken te kunnen voeren, is hij tegenwoordig zelfs aangewezen op liplezen. ‘Jongelui, neem jullie fucking oordoppen mee naar optredens. Ik wou dat iemand ons dat gezegd had toen we jong waren.’ Wat ook helpt om je gehoor te beschermen: niet je hele leven in The Who spelen TTT Jack White heeft met luchtdoelgeschut uw resterende hoop op een reünie van The White Stripes uit de lucht geknald: ‘The White Stripes was gewoon een soloproject waarbij Meg alleen het ritme deed. En solo optreden, dat doe ik nu ook al’ TTT Bono heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan alle werknemers van zijn armoedebestrijdingsorganisatie One Campaign die te maken kregen met pesterijen van hun oversten TTT Naar verluidt zou er de laatste jaren binnen de organisatie een ware pestcultuur geleefd hebben, waarbij werknemers regelmatig vernederingen moesten slikken als ‘Haha! Jij werkt voor Bono!’ en ‘Nee, jíj werkt voor Bono!’ TTT Schaars worden ze, de veteranen van de grunge. En dus brengt Eddie Vedder na vijf jaar nog eens een plaat uit met Pearl Jam. De eerste single heet ‘Can’t Deny Me’, en valt online te streamen TTT Een concert van Ed Sheeran in Melbourne heeft kwaad bloed gezet bij zijn Australische fans. Hoewel het buiten meer dan 35 graden was, koos de organisatie er toch voor om het automatische dak van het Etihad Stadium gesloten te houden, waardoor de temperatuur binnen door gebrek aan airconditioning nog hoger opliep. De flauwgevallen fans werden tijdens het optreden per dozijn naar buiten gedragen, terwijl er volgens aanwezigen 5 dollar gevraagd werd voor een flesje water TTT De organisatie achter Sheeran betwist dat, en wijst erop dat er ‘op verschillende plaatsen in het stadion gratis water te verkrijgen was.’ Wellicht bedoelen ze daar de wc’s mee.