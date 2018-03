TOUTPARTOUT sessions: Balmorhea vult een leeg theater met prachtige postrock

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Het zeskoppige ensemble Balmorhea brengt minimalistische, complexe instrumentale post-rock vol klassieke invloeden. Hun vorige album 'Constellations', dat o.a. door Pitchfork de hemel in geprezen werd al “their best record to date” dateert van 2010. Met hun nieuwe album Clear Language lossen ze de verwachtingen moeiteloos in. In deze sessie spelen ze hun nummer 'Bowsprit'.

Het Nederlands Toneel Gent (NTGent of NTG) is hét stadstheater van Gent. Begin 2018 gingen de verbouwingen van start waardoor de stoelen in de parterre verdwenen en de zaal getransformeerd werd tot clubruimte waar Democrazy zicht tijdelijk mag huisvesten. De karakteristieke sfeervolle setting van de Schouwburg draagt hoe dan ook bij tot een unieke concertervaring.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.