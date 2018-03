TTT-berichten: Vermijd boekhoudkundig advies van Sigur Rós, de Rolling Stones van de onverstaanbare teksten

Gesundheit! Bloc Party is het zoveelste slachtoffer dat bezwijkt aan de donders besmettelijke nostalgiegriep. Kele Okereke en trawanten zullen die bovendien in uw buurt komen uitzweten: in oktober willen ze op een handvol podia integraal hun debuut ‘Silent Alarm’ spelen. Eén van die podia: dat van Vorst Nationaal TTT Het gekke is dat ‘Silent Alarm’ niet eens een jubileum te vieren heeft: de plaat is dertien jaar oud. Kele komt met andere woorden of drie jaar te laat, of zeven jaar te vroeg TTT Heisa in de rangen van de Wu-Tang Clan: U-God heeft in zijn te verschijnen autobiografie collega RZA, de facto leider van Wu-Tang, te kakken gezet: ‘Hier staan we dan, de Rolling Stones van de hiphop, maar RZA is er in 25 jaar nooit in geslaagd om deftige managers te vinden’ TTT Management, tot daar aan toe, maar mocht U-God nog boekhouders zoeken: best advies vermijden van Sigur Rós, de Rolling Stones van de onverstaanbare songteksten TTT De drie leden van IJslands antwoord op makkelijk meezingbare poprefreinen zijn eindelijk van hun trubbels met de plaatselijke fiscus af. Die had berekend dat de band tussen 2010 en 2014 geen kroon – daar betalen ze namelijk mee in IJsland – had afgedragen aan de belastingen, en dat is natuurlijk een probleem als je maar een bevolking hebt van nog geen half miljoen én Björk erop staat haar deel te betalen in gedroogde bloemblaadjes TTT Over Björk gesproken: onderzoek heeft uitgewezen dat haar fans en die van Tom Waits de aangenaamste mensen zijn. Dat zit zo: uit dezelfde gegevens van miljoenen mensen die Cambridge Analytica heeft buitengesmokkeld bij Facebook, kunnen veel meer conclusies getrokken worden dan alleen wie Trump een toffe peer vindt en wie niet TTT Zo bleek uit studie van de verzamelde likes bijvoorbeeld ook dat fans van Marilyn Manson, Placebo en The Smiths tot de categorie van de neuroten behoren, en dat wie naar Marilyn Manson, Rammstein, Judas Priest én Placebo luistert, wellicht geen al te vrolijke frans is in de dagelijkse omgang. Van u weten we het niet, maar om dat laatste te raden hoefden wij niet door miljoenen likes te ploegen TTT Net een onverstaanbaar telefoontje uit Dranouter. Geen fluit begrepen van dat West-Vlaams, maar we hebben toch één deel weten te noteren: ‘Milow, Angèle, ’t Hof van Commerce, Absynthe Minded, Brihang, Douglas Firs, Faces On TV, Portland, Jan De Smet & De 2 Centimeters.’ De rest van de boodschap wordt as we speak vertaald door deskundigen op Humo’s webredactie: zie humo.be TTT Angus Young, de eeuwige schoolbankzitter van AC/DC, zou volgens geruchten aan een nieuwe plaat pennen met de hulp van Axl Rose. Rose, zo herinnert u zich vast nog, verving niet lang geleden Brian Johnson als frontman van Australiës antwoord op wisselstroom TTT En gelijkstroom TTT Of het een vroege aprilgrap is, weten we nog niet, maar we hebben geen zin om te wachten om ermee te lachen: een stel devote Kanye West-fans is op het idee gekomen een datingsite uit de grond te stampen. Yeezy Dating zou begin april van start gaan, en heeft tot doel West-fans met elkaar in contact te brengen TTT Als u echt ongeduldig bent, kunt u zich nu al inschrijven, maar onthoud: true love waits TTT En als u ons niet gelooft, vraag het dan aan Thom Yorke op 3 mei. Die dag komt hij met een soloconcert tonen hoeveel te klein de AB soms kan zijn TTT Ook gelezen op de homepage van Yeezy Dating: ‘Taylor Swift-fans are banned from this website’ TTT Dat geldt ook voor deze pagina TTT Muziekpiraterij op de terugweg? Integendeel, volgens cijfers van het jaarlijkse Global Piracy Report is er vorig jaar 14,7 procent méér muziek illegaal gedownload dan in 2016. Muziek staat zo op twee in de top drie van meest gedownloade content, vóór films en na tv-series TTT Een beetje verbaasd dat tv-piraterij het zo goed doet: waarom al die moeite doen als je het resultaat toch maar voor de helft kan zien, met dat ooglapje? TTT Zo, wij beginnen aan onze boetetocht naar Scherpenheuvel voor die laatste. Tot volgende week!