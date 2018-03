Belgische drum-'n-bass-helden: Phase (aflevering 1)

In deze vijfdelige Humo-reeks verdiepen we ons de komende weken in de wereld van drum-'n-bass. We spreken elke donderdag met een Belgische artiest die het genre sterk beïnvloed heeft. We trappen af met de 22-jarige Phase .

Vliegensvlugge breaks, zwiepende synthesizerakkoorden en een onvoorwaardelijke liefde voor lage frequenties: 25 jaar nadat de eerste vinylplaten van Dillinja en LTJ Bukem geperst werden, zijn maar weinig genres nog zo authentiek én herkenbaar als drum-'n-bass. De stijl ontstond in de Britse jungle- en ravescene van de jaren ‘90 en heeft duidelijke invloeden van Jamaicaanse dub en reggae. In de beginjaren werd drum-'n-bass vooral gedraaid in donkere, zweterige kelders en gemaakt in stoffige slaapkamers. Ondertussen zijn de kelders ingeruild voor reusachtige zalen en hebben de artiesten hun analoge synthesizers vervangen door software. Maar de muziek is nog altijd even rauw en authentiek.

De dansmuziek met zijn 174 beats per minuut kon ook bij ons snel op bijval rekenen. Het duurde niet lang voor pioniers als Wontime en One87 - die laatste is trouwens nog altijd erg actief - hun eigen mixen maakten en de eerste d&b-feestjes in ons land georganiseerd werden. Boris Daenen haalde rond 2010 als Netsky het genre uit de underground. Ondertussen lijkt hij de voeling met de scene een beetje kwijt, maar drum-‘n-bassfeestjes trekken nog altijd razend veel volk. Kijk naar Rampage, met zijn 15.000 bezoekers het grootste indoor drum-’n-bass en dubstepevent ter wereld. Of Star Warz, dat al jarenlang een trouw publiek naar de Gentse Vooruit doet afzakken. En dan zijn er uiteraard nog de talloze kleinere feestjes, radioshows én festivals. Redenen genoeg om de volgende weken vijf van de meest invloedrijke Belgische artiesten uit het genre voor onze microfoon te halen.

Bram Schrooyen , beter bekend als Phase, mag de spits afbijten. De 22-jarige Wetteraar bracht al platen uit bij labels als Integral, Hospital, Liquicity, CIA en Spearhead. Nu heeft de Belgische wonderboy een nieuwe solo-EP uit op het befaamde Britse label Metalheadz, van dj en acteur Goldie.

HUMO Het is pas maart maar 2018 lijkt al een onvergetelijk jaar te worden voor jou. Na de release van je EP ‘Stakes’ bij Metalheadz speelde je op Rampage en daarna volgde je eerste optreden in Dubai. Wat komt er nog aan?

Bram Schrooyen «Maart is een rollercoaster geweest! De volgende maanden speel ik enkele Belgische shows. Daarna volgen optredens in Slowakije, Cyprus, Frankrijk, Oostenrijk en meer. In mei breng ik vier EP's uit bij verschillende labels. Later dit jaar ga ik voor het eerst touren in de Verenigde Staten en komt de opvolger van mijn EP bij Metalheadz uit, waar ik nu de laatste hand aan leg. Ik heb ook een officiële remix voor Goldie gemaakt, die binnenkort uitkomt.»

HUMO Hoogtepunt tot nu toe is ongetwijfeld je solo-EP bij Metalheadz. Hoe kwam je daar terecht?

Schrooyen «In november 2016 maakte ik samen met de Britse artiest Villem al een EP voor het label. Die deed het goed bij de fans en Metalheadz vroeg al snel naar meer muziek. Ik stuurde hen begin wat soloproducties en de plannen voor een solo-EP volgden snel.»

HUMO Zijn de nummers helemaal jouw ‘sound’ of heb je je aangepast aan het label, dat een heel eigen stijl heeft?

Schrooyen «De samenwerking met Metalheadz heeft mijn sound wel beïnvloed. Ik denk iets langer na over de structuur, haal meer inspiratie uit de vroegere jaren van drum-‘n-bass en durf een ook iets steviger geluid te brengen dan vroeger. De slogan van Metalheadz is ‘sine tempore’, ‘tijdloos’. Ik heb geprobeerd om muziek te maken die uit de jaren 90 had kunnen komen, én die tegelijk binnen 10 jaar nog perfect zal passen in drum-‘n-bass.»

HUMO Je hebt Goldie ontmoet. Naast labelbaas, dj en producer, ook acteur in onder meer de James Bond-film ‘The World Is Not Enough’. Is hij echt zo gek als sommige mensen beweren?

Schrooyen «Nog véél gekker! Bijna wekelijks krijg ik midden in de nacht een telefoontje uit Thailand: Goldie die een half uur praat zonder dat ik er één woord tussen krijg. Hij heeft een heel intens karakter, dat snel kan overslaan. Maar een compliment van hem geeft je motivatie meteen een gigantische boost.»

HUMO Je bent zelf ook dj. Wat doe je het liefst: platen draaien of zelf muziek maken?

Schrooyen «Ik ben begonnen als producer. Dj’en kwam er pas bij toen ik wat bekender werd met mijn eigen muziek. Met de staat van digitale sales en downloads is het soms interessanter om eigen muziek te zien als een persoonlijk product dat zichzelf vertaalt in meer optredens. Het is erg moeilijk geworden om enkel als dj internationaal door te breken. Producen en dj’en zijn ook twee totaal verschillende dingen voor mij, ik kan echt niet kiezen wat ik het liefste doe. Als dj wil ik het publiek een geslaagde avond bezorgen. Producen is vaak meer een soort van therapie voor mezelf.»

HUMO De Belgische drum-’n-bass-scene kende een enorme opleving door Netsky. De storm is wat gaan liggen, maar gaat het daarom ook slechter met de scene? Komen er minder mensen naar de feestjes?

Schrooyen «Genres hebben altijd hoogtepunten en mindere periodes, maar ik heb het gevoel dat 2018 een goed jaar voor drum-’n-bass wordt. De meeste events waar ik de laatste maanden heb gedraaid, waren bijna allemaal zo goed als uitverkocht.»